Rusia a atacat Institutul de Cercetare Nucleară din Kiev, după ce a omorât doi cercetători la Academia Națională de Științe a Ucrainei

Institutul de Cercetare Nucleară din Kiev a fost atacat cu o dronă rusească, în noaptea de miercuri spre joi, iar un incendiu a izbucnit în urma atacului, relatează The Moscow Times.

Rusia, acuzată de crimă de război

Incendiul cauzat de atacul cu dronă a fost stins rapid și nimeni nu a fost rănit. Reactorul de cercetare din incinta institutului, de tip VVR-M, a rămas neatins. O evaluare a pagubelor este în curs.

Potrivit Institutului de Cercetare Nucleară din Kiev, reactorul este oprit încă de la lansarea războiului la scară largă, la 24 februarie 2022, cu miezul complet descărcat. În schimb, au loc operațiuni de mentenanță a sistemelor de siguranță ale reactorului.

Inspectoratul ucrainean de stat pentru reglementare nucleară a denunțat o „ignorare cinică a principiilor și standardelor internaționale de siguranță nucleară” și o crimă de război.

Doi cercetători au fost uciși la Academia de Științe a Ucrainei

Acest atac vine după cel care a vizat luni sediul din Kiev al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei. Un incendiu masiv a izbucnit în sediul academiei, blocând oamenii înăuntru și forțându-i să scape pe ferestre.

Atacul s-a soldat cu moartea a două persoane, printre care Natalia Bukalo, asistenta cercetătorului în domeniul ingineriei aerospațiale Volodimir Horbulin, vicepreședinte al Academiei Naționale de Științe și fost șef al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Horbulin a fost rănit.

Rusia amenință din nou cu un război nuclear

În plus, atacul de la Institutul de Cercetare Nucleară din Kiev vine pe fondul divulgării unor informații precum că Rusia a amenințat NATO cu un conflict nuclear sub pretextul că ar încerca prin acest avertisment să împiedice izolarea exclavei sale Kaliningrad.

Secretarul general Mark Rutte i-a transmis Rusiei că NATO este „o alianță defensivă” și „oprește amenințările nucleare”. „Facem apel la Federația Rusă să pună capăt invaziei sale neprovocate și la scară largă a Ucrainei. Îndemnăm Federația Rusă să se abțină de la un comportament din ce în ce mai nesăbuit față de aliați și să înceteze retorica sa nucleară iresponsabilă”, se arată într-un comunicat.

Comisia Europeană denunță o „retorică iresponsabilă”

Comisia Europeană a condamnat, de asemenea, „retorica nucleară iresponsabilă” a regimului de la Moscova. „Uniunea Europeană nu va ceda în fața amenințărilor Rusiei și nu va contribui la amplificarea tacticilor de intimidare ale Moscovei”, a declarat, într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt pentru politică externă și de securitate, Christian Wigand.