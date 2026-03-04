Trei specializări în cadrul aviației militare

Ministerul Apărării și Armata Serbiei au publicat un anunț prin care invită cetățenii sârbi să se înscrie la programul de pregătire militară profesională pentru ofițerii de rezervă din aviație.

Tinerii interesați pot alege între trei specializări:

Pilot de avion

Pilot de elicopter

Pilot operator de aeronavă pilotată de la distanță (DPV). Pentru candidații la această specializare nu este necesară pregătirea selectivă de parașutism și zbor.

Cine se poate înscrie

Pot depune candidatura tineri și tinere din Serbia care, până la sfârșitul anului 2026, nu împlinesc vârsta de 30 de ani. Condițiile generale prevăd ca solicitanții:

să fie cetățeni ai Republicii Serbia, cu domiciliul declarat în țară

să nu fie urmăriți penal

să nu fi efectuat serviciul militar cu armă

să nu fi fost condamnați la pedeapsă cu închisoarea mai mare de șase luni

să fie apți medical pentru serviciul militar

În ceea ce privește condițiile speciale, candidații trebuie să dețină:

Studii universitare de licență finalizate, în volum de 240 de credite ECTS (sau studii academice de cel puțin 4 ani, respectiv studii profesionale completate cu studii de specializare în același volum de credite)

Aptitudine psihofizică pentru serviciul de zbor

Aviz favorabil în urma verificării de securitate

Cum se desfășoară procesul de selecție

Selecția are loc în două etape.

Prima etapă include evaluarea psihologică, examinarea medico-sanitară și verificarea de securitate.

A doua etapă presupune o evaluare medicală specifică pentru personalul navigant, realizată la Institutul de Medicină Aeronautică, urmată de pregătirea selectivă de parașutism și zbor în unități ale Armate sârbe.

Candidații pentru specializarea operator de aeronavă pilotată de la distanță nu sunt obligați să parcurgă pregătirea selectivă de parașutism și zbor. De asemenea, candidații la pilotaj avion sau elicopter care nu promovează această etapă pot opta pentru recalificarea ca operatori DPV.

Modalități de înscriere

Cei interesați își pot depune candidatura prin una dintre următoarele metode:

La centrele Ministerului Apărării pentru administrația locală, în funcție de domiciliu

Prin portalul eUprava al Guvernului Republicii Serbia

Prin unitățile rețelei poștale a companiei publice „Poșta Serbiei”

Conform publicației Blic, parte a grupului Ringier, cetățenii aflați în străinătate se pot înscrie prin intermediul reprezentanțelor diplomatice sau consulare competente.

Dosarul de înscriere trebuie să includă, printre altele, certificatul de naștere, certificatul de cetățenie, copie legalizată a diplomei de studii și adeverințe eliberate de instanță și de ministerul de Interne.

Carieră după finalizarea pregătirii

Candidații selectați vor semna un contract cu Ministerul Apărării, în care sunt stabilite drepturile și obligațiile reciproce, perioada serviciului militar voluntar, condițiile de viață și muncă, drepturile salariale, precum și condițiile de întrerupere a programului și eventualele costuri în caz de retragere nejustificată.

După finalizarea pregătirii, cei mai performanți candidați pot fi primiți în serviciul militar profesionist, continuând formarea ca ofițeri ai aviației militare și obținând titlul oficial de pilot al Armatei Serbiei.





