Potrivit CTR, în primul tur din 10 noiembrie au participat la vot 39,48% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 34 de ani: 1.915.610 în România, respectiv 258.769 în Diaspora.

Președintele Consiliul Tineretului din România (CTR), Gabriel Carnariu

Libertatea: Domnule Gabriel Carnariu, sunt păreri potrivit cărora tineretul n-a prea ieșit să voteze la primul tur al alegerilor prezidențiale. Cum interpretați?

Gabriel Carnariu: Suntem consternați să vedem reacții extrem de negative cu privire la participarea tinerilor la primul tur al alegerilor prezidențiale din acest an. Dat fiind contextul socio-economic predominant nefavorabil pentru o mare parte a tinerilor din România, precum și a exodului fără precedent al tinerilor, participarea a 1.915.610 de tineri cu vârsta între 18 și 34 de ani în România, respectiv 258.769 în Diaspora este un lucru mai mult decât lăudabil. Dacă e să o luăm pe categorii de vârstă 18-24 de ani au votat 41%, și 25-34 de ani 38%. Putem vorbi că au votat jumătate din totalul tinerilor, inclusiv cei din Diaspora.

Aveți estimări în ceea ce privește prezența tinerilor la turul doi?

Ne dorim să fie la fel de implicați și să participe într-un număr și mai mare. Mai ales că în momentul ăsta avem doi candidați și știm exact pe cine putem pune ștampila de vot, pe cine putem alege. Am încredere că tinerii vor ieși la vot și în turul doi.

Ce-ar putea să-i motiveze pe tineri să iasă la vot într-un număr și mai mare?

Credem că e oportună o dezbatere între cei doi candidați. Ar impulsiona și mai mulți tineri să iasă la vot și să își exercite acest drept. Tinerii au nevoie să-și cunoască foarte bine candidații, astfel cred că dezbaterea ar fi oportună și pentru mișcarea de tineret din România.

”Suntem interesați de viziunea candidaților”

Credeți că dezbaterea i-ar ajuta pe tineri sau aceștia și-au format deja părerile despre candidați?

Cred că dezbaterea ar ajuta, ar clarifica multe neclarități. Practic, fiecare candidat își poate exprima viziunea, iar tinerii sunt interesați să vadă ce viziune are fiecare candidat. Care e potențialul și ce planuri are pentru viitor. Plus pe zona de tineret e important să vedem care sunt prioritățile. Cum văd ei mișcarea de tineret în următorii cinci ani.

Pot trece tinerii cu vederea faptul că au ieșit în stradă să protesteze?

Nu cred că tinerii vor vota într-o consecință a ceea ce s-a întâmplat în urmă cu doi ani sau anul trecut. Tinerii au nevoie exact să vadă care e viziunea, ce se întâmplă mai departe. Chiar dacă, într-un fel sau altul, nu suntem foarte satisfăcuți de anumite atitudini din trecut, cred că avem capacitatea, dincolo de aceste aspecte, să vedem concret care e viziunea și ce se poate desfășura mai departe. Cred că există o motivație în continuare, dacă vorbim de tineri care au ieșit la vot pentru primul tur. Nu cred că i-au afectat foarte mult cele întâmplate, și o participare va fi, cel puțin, la fel de mare, și în turul al doilea. Repet, ar ajuta foarte mult o dezbatere.

Care ar fi motivul pentru care o parte dintre tineri nu iese la vot?

Sunt anumite probleme pe care le avem la nivel național cu tinerii. Risc de excluziune socială în 2018. Vorbim de marginalizarea lor. Tinerii NEET, însemnând că nu au niciun loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională. Cadrul în care unii tineri își desfășoară activitatea sau sunt în anumite zone de risc, practic pe ei nu-I motivează, neapărat, să participe la procesul electoral.

”Ilfov e un pol de atracție”

Cum comentați faptul că Ilfov este pe locul 2 în topul județelor cu cei mai activi tineri la vot, cu 60,79%?

Ilfov e în zona Capitalei și putem vorbi și de o dinamică mai mare a mișcării de tineret. E un pol de atracție pentru tineri din țară, la fel cum e Clujul, care e pe locul 1 la participarea tinerilor la vot. Putem datora și aspectul organizațiilor care își desfășoară activitatea pentru tinerii din regiune, dar și dinamicii care există deja pe zona de tineret. Adică, locuri de muncă bine plătite, Universități. La polul opus este județul Vaslui, 21,59%. Aici putem vorbi despre o migrație a tinerilor din regiunea nord-est, către alte regiuni, Ilfov, nord-vest, în locuri mai bine plătite sau în diaspora mulți dintre ei.

Gabriel Carnariu

Va conta cine iese președintele României pentru ca MTS să ridice la un euro, așa cum își dorește CTR, pentru un tânăr/an investiția de 1,49 de lei/tânăr/an, echivalentul unui covrig?

Nu cred că are legătură cu rezultatul alegerilor prezidențiale. Pur și simplu, va conta cum își va stabili prioritățile noul Guvern, planul de bugetare. Din declarațiile date de noul ministru al Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, am observat că tineretul este o prioritate.

Chiar dacă MTS împarte două domenii importante, Tineret și Sport, și anul viitor e un an interesant pentru România pe domeniul sportiv, și Tineretul e o prioritate pentru noul ministru.

