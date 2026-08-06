La locul accidentului au fost mobilizate de urgență mai multe echipaje ale Poliției Române, ale Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD), precum și lucrători din cadrul Secției Autostrăzi. Echipele de intervenție acționează pentru acordarea primului ajutor, cercetarea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și eliberarea benzilor de circulație.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto aflați în trafic pe acest tronson să manifeste prudență sporită, să reducă viteza și să respecte cu strictețe indicațiile autorităților prezente la fața locului pentru gestionarea situației și fluidizarea circulației.

Șoferii sunt sfătuiți să ia în calcul rute alternative pentru evitarea aglomerației până la finalizarea intervenției și reluarea traficului în condiții de siguranță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE