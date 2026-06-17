1. România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană pentru a cincea lună la rând

ECONOMIE / PORTOFEL. Datele oficiale publicate astăzi de Eurostat confirmă o realitate dură pentru portofelele noastre: România rămâne „campioana” absolută a scumpirilor din blocul comunitar.

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut în luna mai, atingând un prag mediu de 2,7%. Din păcate, țara noastră conduce detașat acest top negativ, înregistrând o rată a inflației mult mai mare decât media europeană. Această creștere constantă menține o presiune uriașă pe coșul zilnic de cumpărături, pe serviciile de bază și pe ratele la bănci. Pentru cetățeanul de rând, raportul Eurostat arată că devalorizarea banilor continuă într-un ritm accelerat, iar măsurile luate la București nu au reușit încă să tempereze valul de scumpiri care ne afectează nivelul de trai.

2. Sindicaliștii din Educație au ieșit în stradă. Examenele naționale sunt în pericol

EDUCAȚIE / SOCIAL. Zeci de mii de profesori și angajați din sistemul de învățământ au declanșat proteste masive în București, mărșăluind din Piața Victoriei direct spre Palatul Parlamentului.

Sindicatele sunt profund nemulțumite de lipsa de finanțare, de noile modificări legislative și de nerespectarea grilei de salarizare promise de Executiv. Situația devine extrem de critică pentru sute de mii de părinți și elevi: liderii sindicali au avertizat oficial că, dacă revendicările nu vor fi soluționate prin ordonanță de urgență, desfășurarea normală a examenelor naționale (Evaluarea Națională și probele scrise de la Bacalaureat) este sever pusă în pericol în această vară.

3. Cutremur total în PNL: Cătălin Predoiu a demisionat în plină criză de formare a Guvernului

CRIZĂ POLITICĂ. Ape tot mai tulburi pe scena guvernamentală, într-un moment în care stabilitatea politică era vitală pentru atragerea fondurilor europene. Cătălin Predoiu a demisionat oficial din funcția de prim-vicepreședinte al PNL.

Surse din interiorul partidului confirmă că decizia vine pe fondul tensiunilor majore generate de numirea lui Adrian Veștea ca premier desemnat de către președintele Nicușor Dan, o mutare făcută fără acordul oficial al conducerii liberale. PNL a convocat deja un Congres Extraordinar de urgență pentru această duminică pentru a decide pașii următori, în timp ce deputatul Robert Sighiartău i-a cerut public șefului statului „un act de maturitate” politică pentru a debloca țara din criză.

4. Adevăratul preț al carburanților

CARBURANȚI / TAXE. O analiză tehnică de ultimă oră publicată astăzi aruncă o lumină complet nouă asupra modului în care se formează tarifele de la pompă în România. Eugenia Gusilov, directorul Romania Energy Center (ROEC), a demontat mitul conform căruia companiile petroliere sunt singurele responsabile pentru prețurile mari.

În realitate, 50% din costul final pe care îl plătești pentru un litru de benzină reprezintă taxe introduse direct de statul român, printre care se numără accizele și TVA-ul. Reprezentantul ROEC a explicat că acuzațiile de „hoție” aduse exclusiv benzinăriilor sunt parțial greșite, deoarece mecanismul fiscal obligă operatorii să colecteze acești bani pentru bugetul public. Astfel, la fiecare plin de combustibil, statul încasează sume uriașe, luând din portofelele șoferilor mult mai mult decât costul real al materiei prime sau profitul companiilor de distribuție.

5. Fenomenul miilor de români care lasă Spania pentru a-și deschide afaceri profitabile acasă

DIASPORA / LIFESTYLE. Un fenomen sociologic extrem de interesant prinde tot mai mult contur în acest sezon estival: mii de români stabiliți de ani de zile în Spania aleg să se repatrieze definitiv.

Nu este vorba doar despre dorul de casă, ci despre oportunități mari de business. Un exemplu elocvent publicat astăzi este povestea lui Marius, un român întors în țară care, cu capitalul strâns peste hotare, a deschis în România trei cafenele de succes, ajungând la o cifră de afaceri impresionantă de 2.000.000 de euro. Astfel de povești de succes redefinesc piața muncii din marile orașe românești și demonstrează că experiența occidentală poate fi aplicată cu profit acasă.

Rămâi pe Libertatea.ro pentru a urmări evoluția negocierilor de la Guvern, deciziile economice luate după raportul Eurostat și măsurile de urgență din sistemul de Educație.