Centrala electrică de la Mintia, din județul Hunedoara, proiectată să fie cea mai mare centrală pe gaz din Uniunea Europeană construită pe un singur amplasament, a trecut cu succes primele teste de interconectare cu staţia electrică, informează Transelectrica.

„Luni (15 iunie n.r.), s-a probat cu tensiune din staţia 400 kV Mintia racordul 400 kV aferent Turbinei cu Gaz 1 (TG 1), transformatoarele de racord la sistem şi de alimentare a serviciilor interne din cadrul Centralei Electrice cu Ciclu Combinat MASS Mintia”, precizează compania, într-un comunicat.

Testul, finalizat cu succes la ora 15:26, marchează o etapă critică în dezvoltarea proiectului. Specialiştii continuă verificările tehnice şi testările instalaţiilor electrice ale centralei. „Acest proces are o durată de aproximativ 30 de zile”, a precizat Transelectrica.

Centrala de la Mintia este construită pe locul fostei termocentrale pe cărbune şi va avea o capacitate de 1.700 MW, fiind realizată printr-o investiţie privată de peste 1,2 miliarde de euro.

Trecerea cu succes a acţiunii reflectă „eforturile continue, angajamentul şi cooperarea strânsă dintre entităţile implicate în proiect şi autorităţile statului român”, se mai arată în comunicat.

Proiectul, aflat în faza finală de execuţie, joacă un rol strategic în securitatea energetică a României. „Înseamnă mai multă energie produsă în ţară, mai puţine importuri şi o capacitate mai bună de a acoperi consumul în perioadele dificile, mai ales iarna”, sublinia premierul interimar Ilie Bolojan într-o declaraţie făcută la începutul lunii iunie.

Atunci, Bolojan anunţa că progresul construcţiei centralei a ajuns la 83%, menţionând că testele de interconectare dintre centrală şi staţia electrică urmau să înceapă în curând. De asemenea, acesta a discutat cu oficialii Transgaz şi Transelectrica despre calendarul de finalizare şi soluţiile necesare pentru ca centrala să devină operaţională conform planului.

„Proiectul este realizat în proporţie de peste 83% şi are un rol strategic pentru securitatea energetică a României”, a spus, pe 6 iunie, Ilie Bolojan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE