Cum transferi fotografiile și clipurile video de pe contul Facebook

Dacă te gândești să ștergi contul de Facebook ar fi bine ca înainte de asta să te hotărăști ce vrei să faci cu conținutul media pe care l-ai încărcat de-a lungul anilor. Dacă vei închide contul fără să ai un plan, riști să pierzi tot acest conținut.

Pentru asta a fost pus la punct un instrument care facilitează transferul de conținut, iar noi îți vom spune cum poți să faci asta.

Ce este Google Photos

De obicei, mulți dintre noi suntem tentați să ținem fotografiile și videoclipurile pe care le realizăm cu telefonul mobil fie în laptop/PC, fie pe stick-uri de memorie, însă în acest caz există riscul de a le pierde pe toate în eventualitatea unei probleme hardware.

De aceea, mult mai bine este să ții toate fișierele de acest gen în cloud și le poți accesa de-acolo oricând dorești. Iar unul dintre cele mai bune și mai sigure locuri pentru păstrarea fotografiilor și a videoclipurilor este Google Photos, cea mai folosită bibliotecă de imagini la nivel mondial.

În acest mod, pozele și filmulețele pe care le-ai adunat de-a lungul timpului pe Facebook le vei putea accesa indiferent de locul unde te afli. Google Photos oferă spaţiu de stocare nelimitat şi o funcţie de căutare inteligentă, astfel încât fișierele salvate în această bibliotecă să fie uşor de accesat.

În urma unui parteneriat semnat între Facebook și Google, ai posibilitatea să transferi toate fotografiile și clipurile video din contul tău personal de Facebook în Google Photos. Dacă ai acolo fotografii pe care vrei să le păstrezi, ar fi bine să folosești această funcție.

Cum transferi poze și filmulețe din Facebook

Procedura de transfer a tuturor fotografiilor și filmulețelor din Facebook în Google Photos este foarte simplă și implică parcurgerea a câtorva pași.

Noua opțiune poate fi accesată din secțiunea „Settings” a contului tău personal de Facebook, la secțiunea „Your Facebook Information”.

Aici vei accesa opțiunea „Transfer a copy of your photos and videos”, iar mai departe vei da click pe „Choose Destination”, iar singura opțiune disponibilă este în momentul de față Google Photos.

Apoi va trebui să alegi dacă vrei să salvezi fotografii sau videoclipuri pentru că nu se pot transfer simultan ambele tipuri de fișiere.

Apoi apasă „Next” și ți se va cere să introduci parola contului de Facebook pentru autentificare. Pentru ca transferul de fișiere să poată fi realizat este necesar să te conectezi mai întâi la contul tău Google unde se va realiza transferul.

Va trebui să autorizezi aplicaţia Facebook să trimită fotografiile în Google Photos. În sfârșit, ți se va cere să confirmi transferul apăsând butonul „Permiteţi”, iar în acel moment transferul de fișiere va putea începe.

