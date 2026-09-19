Val de suspendări la Transferoviar Călători: operatorul privat anulează temporar 24 de trenuri începând din 19 și 21 septembrie. Măsura afectează trasee importante care leagă Capitala de Adjud, Buzău, Fetești, Roșiori Nord și Târgoviște, dar și curse regionale din județele Prahova și Cluj.

Transferoviar Călători (TFC) a anunțat vineri, 18 septembrie, că circulația a 21 de trenuri va fi suspendată temporar de sâmbătă, 19 septembrie, și că alte trei trenuri vor fi anulate de luni, 21 septembrie.

Călătorii sunt sfătuiți să verifice starea curselor pe site-ul companiei înainte de a pleca la drum.

„Începând cu data de 19.09.2026:

- Trenurile 10057 și 10056 – se anulează relația București Nord – Adjud și retur.

- Trenurile 10050 și 10051 – se anulează relația București Nord – Buzău și retur.

- Trenurile 10142 și 10147 – se anulează relația Roșiori Nord – București Nord Gr. B și retur.

- Trenurile 10092 și 10155 – se anulează relația Roșiori Nord – București Nord și retur.

- Trenurile 10181 și 10182 – se anulează relația București Nord – Fetești și retur.

- Trenurile 10235 și 10220 – se anulează relația Ploiești Sud – Slănic și retur.

- Trenurile 10240, 10257 și 10252 – se anulează relația Măneciu – Ploiești Sud și retur.

- Trenurile 10412, 10413, 10414 și 10415 – se anulează relația Cluj Napoca – Bontida și retur.

- Trenurile 10260 și 10261 – se anulează relația Târgoviște – București Nord și retur.

Începând cu data de 21.09.2026:

- Trenul 10247 – se anulează relația Ploiești Sud – Măneciu.

- Trenurile 10354 și 10355 – se anulează relația Nehoiașu – Buzău și retur”, potrivit companiei.

Motivul anulării trenurilor

Compania feroviară privată, care asigură servicii de transport de călători pe calea ferată din România, nu a explicat călătorilor și motivul pentru care a luat o asemenea decizie. Surse din domeniu, dar și mai mulți călători au precizat că motivul real al anulării trenurilor este neplata TUI (Tariful de Utilizare a Infrastructurii n.r.) către CFR SA.

TUI este taxa obligatorie pe care orice operator de transport feroviar trebuie să o plătească către gestionarul rețelei, CFR SA, pentru fiecare kilometru parcurs de trenuri pe șine.

„Ne pare rău pentru disconfortul creat și vă asigurăm că Transferoviar Călători depune toate eforturile pentru a repune în circulație cât mai curând trenurilor afectate”, a mai precizat TFC.

Călătorii sunt nemulțumiți: „Este o bătaie de joc totală față de noi”

Călătorii și-au prezentat nemulțumirile pe pagina de Facebook a companiei.

„Îmi pare rău, dar este o bătaie de joc totală față de noi, care ne bazăm pe dvs. pentru a face naveta sau pentru a călători în general. Dacă nu dețineți materialul rulant necesar, nu vă mai luați angajamentul că veți opera acele trenuri. În plus, automotoarele existente au probleme extrem de des, fie că vorbim de climatizare sau alte defecțiuni tehnice care cauzează întârzieri. Lumea are așteptări și ne dorim să primim calitatea serviciilor pe care susțineți că o acordați”, a comentat o persoană, pe Facebook.

O altă persoană a acuzat compania feroviară privată că a permis, în online, achiziționarea de bilete pentru trenuri care urmau să fie anulate.