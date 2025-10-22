„Înfricoșarea e parte din identitatea locului”

Jurnaliștii Lonely Planet scriu că, în Transilvania, Halloweenul nu este doar o sărbătoare importată, ci o experiență care „pare să facă parte din însăși identitatea regiunii”.

Călătorii sunt invitați să descopere Castelul Bran, cunoscut în lume drept „Castelul lui Dracula”, unde pot participa la tururi tematice de Halloween sau la petreceri în costume. La Sighișoara, locul de naștere al lui Vlad Țepeș, atmosfera devine cu adevărat magică în cetatea medievală inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, unde vizitatorii pot lua parte la tradiții românești vechi, precum „Ucidera morților vii”.

Cei care vor o experiență și mai intensă pot merge în pădurea Hoia-Baciu din Cluj-Napoca, considerată de mulți una dintre cele mai bântuite păduri din lume. Ghidul îi avertizează totuși pe turiști: „asigurați-vă că știți drumul de întoarcere, nu ați vrea să rămâneți singuri aici, după căderea nopții”.

Mister, tradiție și natură

Pe lângă atmosfera gotică, Lonely Planet subliniază și farmecul natural al regiunii. În satele transilvănene, turiștii pot descoperi păduri pline de ceață, cetăți medievale și mâncăruri tradiționale care completează perfect experiența de toamnă.

„Transilvania e mai mult decât o legendă, e un loc unde trecutul și miturile prind viață”, se mai arată în articolul citat.

În clasamentul Lonely Planet, Transilvania se află pe locul 1 în topul celor mai bune destinații de Halloween din Europa, devansând Parisul, Veneția, Derry (Irlanda de Nord) sau York (Anglia), iar ghidul notează că „niciun loc nu oferă o experiență de Halloween la fel de autentică și intensă ca Transilvania”.

Dar Transilvania nu esti sigura destinație din România extrem de căutată cu ocazia acestei sărbători. Și epava Evangelia din Costinești, județul Constanța, a fost inclusă de platforma internațională BoatBooker pe lista celor mai înfricoșătoare destinații de navigație din Europa pentru anul 2025.

Un alt clasament confirmă farmecul misterios al României. Potrivit unui studiu realizat de DiscoverCars, două orașe românești se numără printre cele mai înfricoșătoare locuri de vizitat din Europa. Sibiul ocupă locul întâi, cu 88 de puncte, fiind descris ca „Orașul cu ochi” datorită ferestrelor sale gotice care par să te urmărească de pe acoperișurile vechi. Pe locul al doilea dintre destinațiile românești se află Brașovul, care a primit 76 de puncte pentru atmosfera sa medievală, străduțele înguste și legendele care îl leagă de inima Transilvaniei.

România, peste Franța, Italia și Irlanda

Pe lângă România, Lonely Planet a inclus în top și alte destinații europene spectaculoase, fiecare cu propria interpretare a Halloweenului.

Parisul oferă vizitatorilor o experiență macabră în Catacombe, unde milioane de oase și cranii umane creează o atmosferă unică, urmată de petreceri techno în cartierele boeme ale orașului. În Zugarramurdi, Spania, turiștii pot descoperi faimoasele peșteri ale vrăjitoarelor, legate de istoria Inchiziției.

York, din Anglia, este recunoscut ca unul dintre cele mai bântuite orașe din Europa, cu tururi tematice și povești despre fantome. În Veneția, Halloweenul capătă un aer elegant, cu baluri mascate în palate gotice și tururi nocturne pe canale, iar Derry, în Irlanda de Nord, găzduiește cel mai mare festival de Halloween de pe continent, cu parade, spectacole de lumini și muzică live.

