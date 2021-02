Trei antreprenoare îmbracă femeile cu venituri mici pentru interviul de angajare. „Ținuta intră prima, apoi persoana începe să se prezinte”

Într-o spălătorie de pe strada Maria Rosetti, râsetele acoperă zgomotul mașinilor care învârt plăpumi și haine. Se probează haine, pantofi, sacou cu pantaloni, rochie cu sacou, bluze colorate și botine cu toc. Alexandra, o mamă de 31 de ani, a venit să încerce mai multe ținute de mers la muncă. În urmă cu patru luni s-a angajat ca îngrijitoare la o creșă și simte că are nevoie de un ajutor cu hainele de zi cu zi.

Dana Tacea este stilist vestimentar și alege de pe umeraș ținute vesele și comode. „În momentul în care i-am pus pe ea un sacou, o rochie, cu o notă ușor mai office, deja se simțea stresată și nu era în largul ei”, râde stilista.

Dintre toate, Alexandra a ales o ținută formată din blugi și un pulover cu trandafiri colorați și alta cu pantaloni roz și o cămașă din denim. Dana a pus-o să încerce, cu fiecare, și o pereche de pantofi roz stiletto, să vadă cât de bine vin. Alexandra nu a putut face decât doi pași, stângace, pe tocurile de 11 cm. În cele din urmă, cele două femei ajung la un outfit potrivit.

„Ținutele ei erau eminamente funcționale, nu aveau deloc o componentă estetică. Acum va pleca de aici cu două ținute care nu sunt doar comode, doar sport, sunt și feminine și o fac să se simtă și atrăgătoare”, explică Dana.

Haine pentru o viață nouă

Alexandra este prima clientă din proiectul „Dress to express”, pe care Dana Tacea îl dezvoltă împreună cu Ana Maria Stoica, proprietara spălătoriei și cu Alecsandra Costin, specialistă în PR. Ele primesc haine, încălțăminte și accesorii donate de alte femei, compun ținute și le oferă femeilor cu venituri mici sau care au povești de viață grele și și-au pierdut locul de muncă în pandemie.

Aceste haine sunt gândite pentru a le ajuta pe femei să se prezinte la interviurile de angajare sau chiar la noile locuri de muncă. Au parteneriate cu asociațiile care se ocupă de victimele violenței domestice sau care ajută femeile cu venituri mici.

Alexandra a fost angajată la creșă de Direcția de Asistență Socială a Municipiului București. Locuiește într-unul din centrele direcției, împreună cu cei doi copii ai ei, un băiat de 7 ani și o fată de 14.

„Am avut o viață nu ca toți ceilalți, din cauza problemelor. Am trăit într-un concubinaj și lucrurile nu au stat cum ar fi trebuit. Erau mereu certuri, scandaluri, bătăi și am ajuns într-un centru”, spune tânăra. A lucrat dintotdeauna ca să-și întrețină familia, inclusiv ca măturătoare la salubritate. În acest moment are cea mai bună slujbă de până acum și viața ei începe să capete o altă culoare. Cam cum e sacoul de pe ea: roz pudrat.

„Am copiii lângă mine, sunt OK, merg la școală, învață foarte bine. Sunt mândră și fericită”, spune tânăra.

Primul interviu de job nu se uită niciodată

„Cred că hainele înseamnă emoție și cred foarte mult că e important să ne descoperim pe noi și stilul nostru și să avem grijă de ceea ce avem deja”, spune Ana Maria Stoica, acea care deține spălătoria unde sunt colectate și curățate haine.

Ana Maria își amintește exact primul ei interviu și ce încredere i-a dat ținuta aleasă. „Am strâns bani vreo trei luni și mi-am cumpărat un costum din trei piese. Eram foarte mică. La 18 ani și un pic am fost cel mai tânăr angajat și simțeam nevoia să compensez prin ținută”, povestește antreprenoarea care are și azi acel costum.

Înțelege perfect ce simte o femeie care nu are cu ce să se îmbrace pentru un interviu și care nu știe cum să se prezinte în fața unui angajator.

Femeile sunt oricum cele mai afectate de dinamica pieței muncii. În pandemie, două treimi dintre persoanele care și-au pierdut locul de muncă în țara noastră sunt femei.

„Oferim și servicii de consiliere în carieră, pentru că unul dintre partenerii noștri este un specialist în HR. Vom organiza în fiecare lună workshop-uri în cadrul cărora vor afla cum să se prezinte la interviul de angajare, ce trebuie să zică, ce nu trebuie să zică, pe ce platforme să își pună CV-urile ca să aibă mai multe șanse”, explică Alecsandra Costin.

Hainele potrivite pot alunga din apăsarea pandemiei

Să îmbrace și să consilieze femeile fără job a fost ideea Danei, care a citit despre asta într-un ghid american și s-a gândit că s-ar potrivi perfect în România, în această perioadă. Hainele pe care le porți nu doar că îți dau încredere, dar te fac și să lucrezi mai bine, crede stilista.

În perioada asta, toată lumea este superstresată, cu energia cam jos și atunci propun în general să ne folosim de puterea ținutelor, ca să ne dăm o energie mai bună și o stare de spirit mai bună. Dana, stilistă:

Pentru femeile care își caută un job, Dana are un sfat: să își adapteze hainele la viitorul loc de muncă, dar să păstreze și din personalitatea lor. Dacă au nevoie de ajutor, se pot înscrie în proiectul „Dress to express”, direct pe site. Tot acolo pot afla detalii cei care vor să doneze haine.

