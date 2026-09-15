Trei bărbați din Craiova, cu vârste între 17 și 37 de ani, au fost reținuți de polițiști după ce au intrat într-o locuință din Ișalnița, județul Dolj, și au agresat o femeie de 24 de ani și pe partenerul acesteia. Suspecții au furat o borsetă în care se aflau 5.500 de lei și au fost prinși ulterior în trafic, în Craiova, conform News.ro.

Incidentul a avut loc luni, 14 septembrie, în jurul orei 14.50, în comuna Ișalnița din județul Dolj. Polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Șimnicu de Sus au fost sesizați de o femeie de 24 de ani, care a reclamat că mai multe persoane au pătruns în locuința sa.

Potrivit polițiștilor, în interiorul casei ar fi izbucnit un conflict, iar femeia și concubinul ei, un bărbat de 34 de ani, ar fi fost agresați.

„Ieri, 14 septembrie, în jurul orei 14.50, poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală Şimnicu de Sus au fost sesizaţi de către o femeie, de 24 de ani, din comuna Işalniţa, cu privire la faptul că, pe fondul unui conflict spontan, mai multe persoane ar fi pătruns în locuinţa acesteia, unde ar fi agresat-o fizic atât pe ea, cât şi pe concubinul său, un bărbat de 34 de ani, care a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Femeia le-a spus polițiștilor că cei trei bărbați au luat din casă o borsetă în care se afla suma de 5.500 de lei, precum și alte bunuri. După incident, suspecții s-au urcat în mașină și au plecat.

Polițiștii au identificat mașina și au oprit-o în trafic, în Craiova. Cei trei bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 37 de ani, au fost duși la audieri.

După audieri, aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore. Polițiștii îi cercetează pentru violare de domiciliu, lovire sau alte violențe, furt calificat și tăinuire.

Bărbatul de 34 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital în urma agresiunii reclamate.

Victimele au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.