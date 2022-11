Alexandru Rafila a fost întrebat de jurnaliști când ajunge în România vaccinul adaptat la noile variante COVID şi de ce atât de târziu.

„Știţi din ce cauză? Ajunge târziu în România pentru că eu am o responsabilitate faţă de banii publici. Pentru că a fost un proces lung de negociere de reducere a cantităţii pe care precedentul Guvern a contractat-o pentru anul 2022 şi 2023 şi noi în acest an trebuia să cumpărăm peste 19 milioane de doze de vaccin de la Pfizer”, a răspuns Rafila.

Ministrul PSD al Sănătății a continuat: „Şi atunci, având deja şase milioane de doze expirate sau în curs de expirare, având frigiderele pline, m-am gândit că totuşi nişte sute de milioane de euro ar trebui să rămână pentru pacienţii din România, adulţi sau copii”.

El a arătat că din cele 19 milioane de doze au fost vândute 7,5 milioane și s-a negociat „cu cei de la compania producătoare şi de la Comisia Europeană să reducem cantitatea restantă de 11,2 milioane la trei milioane”.

„Nu vreau să intru în detalii prea mult, dar în acest moment suntem foarte aproape să semnăm o comandă pentru trei milioane de doze care vor ajunge în scurt timp, adică în această lună, pentru pacienţii din România”, a mai punctat ministrul Sănătăţii.

Întrebat cât costă aceste vaccinuri, Rafila a răspuns: „Contractele sunt confidenţiale, dar pentru că tot am discutat tot timpul de sume, nu pot să vă spun preţul exact, dar atunci când am vândut 7,5 milioane de doze am făcut o economie de circa 150 de milioane de euro. Şi mai facem o economie de peste 150 de milioane de euro prin reducerea cantităţii”.

România a aruncat 3 milioane de vaccinuri expirate

La finalul lunii martie, Libertatea a dezvăluit că România avea de primit și de plătit vaccinuri anti-COVID în valoare de 790 de milioane de euro. Din decembrie 2020 și până pe 28 martie 2022, în România au ajuns 32.824.659 de doze de vaccin. 143 de milioane de euro era nota de plată până în martie, la care, potrivit contractului inițial, se adăugau restul de facturi, pentru perioada 2022-2023.

La finalul lunii septembrie, Rafila a spus că au fost distruse 3 milioane de doze expirate de vaccin anti-COVID-19. Ministrul a admis că deocamdată se pierd „100-200 de milioane de euro”, însă a adăugat că „suntem aproape de o reducere cu circa 80 la sută a contractului din acest an”.

Parchetul European a anunțat pe 14 octombrie că are în desfășurare o anchetă privind modul în care au fost achiziționate vaccinurile la nivelul Uniunii Europene.

