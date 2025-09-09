Au ajutat hoții, dar procurorii consideră că e prea puțin pentru inculpare

„Deși au asistat principalii suspecți cu acțiuni de sprijin, OM crede că nu se poate dovedi că știau că acțiunile lor erau legate de furt”, a raportat procuratura joi.

Furtul a avut loc pe 25 ianuarie 2025, când patru piese de artă românească de mare valoare au fost furate dintr-o expoziție numită „Dacia – Regat de aur și argint”. Obiectele furate includ celebra cască de aur de la Coțofenești și trei brățări de aur.

Singurul co-suspect care va fi urmărit penal

Trei bărbați din Heerhugowaard sunt principalii suspecți și se află în custodie. Singurul co-suspect care va fi urmărit penal este un bărbat de 26 de ani din Heerhugowaard, suspectat de furtul unor plăcuțe de înmatriculare.

Douglas Chesley Wendersteyt și Bernhard Zeeman, suspecții reținuți în cazul jafului de la Muzeul Drents din Olanda
Douglas Chesley Wendersteyt și Bernhard Zeeman, suspecții reținuți în cazul jafului de la Muzeul Drents din Olanda. Foto: Poliția olandeză

Suspecți își exercită dreptul de a păstra tăcerea

Principalii suspecți sunt acuzați de furt și vandalizarea muzeului prin detonarea unei bombe la o intrare de marfă din spatele muzeului. Jan B., 20 de ani, și Bernhard Z., 35 de ani, sunt, de asemenea, suspectați de furtul mașinii folosite la fugă, care a fost ulterior incendiată.

Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector la UBB II: Cum a trimis cea mai bună facultate din țară să aibă activități didactice pe un deal de lângă Cluj-Napoca
Recomandări
Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector la UBB II: Cum a trimis cea mai bună facultate din țară să aibă activități didactice pe un deal de lângă Cluj-Napoca

Mașina a fost găsită arsă sub un viaduct lângă Rolde. B. a declarat că Douglas Chesley W., în vârstă de 36 de ani, a fost creierul din spatele jafului.

Toți cei trei suspecți își exercită dreptul de a păstra tăcerea, conform NL Times. Cazul rămâne în curs de investigare, autoritățile continuând să caute informații suplimentare despre acest furt spectaculos de artă românească.

Urme de aur găsite într-un rucsac folosit la furt

Urme de aur au fost găsite într-un rucsac cu haine care a fost abandonat după furtul tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Olanda, anunță postul public TV olandez RTV Drenthe.

Rucsacul a fost găsit după jaf într-un container de pe strada Pelikaanstraat din Assen, iar Institutul Național de Criminalistică din Olanda (NFI) a descoperit în geanta sport particule minuscule de aur.

Potrivit Ministerului Public (OM), acest lucru indică faptul că obiectele de valoare furate s-au aflat în acel rucsac. În geanta sport mai erau haine cu urme de ADN ale lui Douglas Chesley W. și Bernhard Z., precum și cioburi de sticlă care, cel mai probabil, provin din muzeu.

Poză cu Muzeul Drents din Olanda, de unde a fost furat tezaurul dacic
Muzeul Drents din Olanda, de unde a fost furat tezaurul dacic. Foto cu caracter ilustrativ. Sursă Profimedia
Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu
Recomandări
Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu

Următoarea audiere în furtul comorilor dacice de aur, în octombrie

Gravitatea acuzațiilor este, potrivit instanței, prea mare. Și Z., și B. vor rămâne, din același motiv, în arest.

Următoarea audiere în acest caz va avea loc în luna octombrie. Atunci va deveni clar și dacă patru alți suspecți – o femeie și trei bărbați din Heerhugowaard și Alkmaar – vor fi urmăriți penal.

Ministerul Public speră ca procesul propriu-zis să aibă loc în al doilea trimestru al anului 2026.

Cum a avut loc furtul coifului dacic din aur de la Coțofenești

O explozie a avut loc la Muzeul Drents din Assen, Olanda, unde se afla și tezaurul dacic românesc, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 24-25 ianuarie, fiind furate patru piese din expoziție: trei brățări dacice și coiful dacic de la Coțofenești. Totul s-a petrecut în trei minute.

Hoții au folosit o bombă artizanală și un baros pentru a sparge intrarea în Muzeul Drents și au furat mai multe obiecte, inclusiv coiful de aur de la Coțofenești, vechi de 2.500 de ani și considerat una dintre cele mai prețioase comori naționale ale României din civilizația dacică.

Ce este coiful dacic de la Coțofenești, comoara furată în timpul exploziei de la Muzeul Drents din Olanda.

Coiful dacic de aur de la Coțofenești a fost găsit întreg, acum 98 de ani și din el au băut apă găinile. Calota i-a fost distrusă înainte să ajungă la muzeu.

Poliția locală a difuzat primele imagini video de la jaful din Muzeul Drents. Secvențele de pe o cameră de supraveghere arată că cel puțin trei persoane deschid o ușă, apoi are loc explozia. Muzeul nu era păzit.

Expoziția din Olanda a fost deschisă publicului în iulie 2024 și urma să se termine pe 26 ianuarie. Ea cuprindea elemente ce provin din colecţiile a 18 muzee româneşti.

Cele aproape 700 de piese fac parte din peste 50 de tezaure şi reprezintă cea mai importantă selecţie de bunuri din metale preţioase ale vechii Dacii descoperite până acum în România.

400.000 de euro au fost refuzați de un suspect în cazul comorilor dacice furate de la Muzeul Drents, de unul dintre agenții sub acoperire care lucrează în această anchetă.

Coiful de la Coțofenești și brățările dacice furate de la Muzeul Drents nu au fost încă topite, cred procurorii din Olanda: „Principalii suspecți încă dețin controlul asupra lor”.

Olandezii susțin că fac toate demersurile pentru aflarea adevărului în acest caz, iar Poliţia olandeză a activat mecanismul de cooperare transfrontalieră şi a informat Interpol.

După furtul Coifului de la Coțofenești, România a împrumutat alte două artefacte esențiale Danemarcei: „Gânditorul de la Hamangia” și „Femeie șezând”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Tânăra prea sexy ca să fie angajată: „Am fost respinsă la 50 de interviuri. Nimeni nu poate vedea dincolo de formele mele”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express 2025. Care ar fi primele echipe de vedete care au părăsit competiția
Unica.ro
Nici n-a început bine emisiunea la TV, că s-a aflat deja cine a plecat acasă de la Asia Express 2025. Care ar fi primele echipe de vedete care au părăsit competiția
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
Elle.ro
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
gsp
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
GSP.RO
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
Antrenorul lui Carlos Alcaraz a dezvăluit strategia incredibilă ANTI-Jannik Sinner: „Timp de 15 zile, numai asta am făcut”
GSP.RO
Antrenorul lui Carlos Alcaraz a dezvăluit strategia incredibilă ANTI-Jannik Sinner: „Timp de 15 zile, numai asta am făcut”
Parteneri
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Ilie Bolojan a anunțat când ar putea crește salariile profesorilor: „Asta poate România în momentul de față”
Știri România 11:34
Ilie Bolojan a anunțat când ar putea crește salariile profesorilor: „Asta poate România în momentul de față”
Ploi torențiale, vijelii și grindină în 15 județe din țară. Harta zonelor aflate sub cod galben. Cum va fi vremea în București
Știri România 11:22
Ploi torențiale, vijelii și grindină în 15 județe din țară. Harta zonelor aflate sub cod galben. Cum va fi vremea în București
Parteneri
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Adevarul.ro
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Fanatik.ro
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Ce cadou a primit Otilia Bilionera de la bunica lui Bekir Ali după nuntă. A fost un semn de apreciere și de bun venit în familie
Stiri Mondene 12:20
Ce cadou a primit Otilia Bilionera de la bunica lui Bekir Ali după nuntă. A fost un semn de apreciere și de bun venit în familie
Cum a apărut Tily Niculae în prima zi de școală ca profesoară. Cei doi copii îi sunt elevi: „E un nou început pentru noi”
Stiri Mondene 11:26
Cum a apărut Tily Niculae în prima zi de școală ca profesoară. Cei doi copii îi sunt elevi: „E un nou început pentru noi”
Parteneri
La 56 de ani, Mariah Carey arată mai bine ca oricând! Cum arată ținuta sumară pe care a purtat-o la VMA 2025 și cu care a atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
La 56 de ani, Mariah Carey arată mai bine ca oricând! Cum arată ținuta sumară pe care a purtat-o la VMA 2025 și cu care a atras toate privirile. FOTO
Ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani. „Are tupeu doamna!” Imaginile s-au viralizat pe internet / Foto
Unica.ro
Ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani. „Are tupeu doamna!” Imaginile s-au viralizat pe internet / Foto
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
O mamă şi copilul ei, găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Femeia era profesoară
ObservatorNews.ro
O mamă şi copilul ei, găsiţi spânzuraţi într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Femeia era profesoară
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Ce imagine! Elena Udrea, apariție mulată în prima zi de școală! Și-a dus fiica de mână, emoționată și elegantă, ca pe vremuri! Ținuta a întors toate privirile
Parteneri
Sabalenka l-a confundat pe Alcaraz. Reacția lui Carlos face toți banii: „E 9 dimineața, nu te îngrijora!”
GSP.ro
Sabalenka l-a confundat pe Alcaraz. Reacția lui Carlos face toți banii: „E 9 dimineața, nu te îngrijora!”
Gigi Becali s-a enervat: „Să se învețe minte! Toți trebuie să stea drepți în fața mea”. Decizia luată de patronul FCSB
GSP.ro
Gigi Becali s-a enervat: „Să se învețe minte! Toți trebuie să stea drepți în fața mea”. Decizia luată de patronul FCSB
Parteneri
Cum va fi vremea în prima lună de toamnă. ANM a emis prognoza
Mediafax.ro
Cum va fi vremea în prima lună de toamnă. ANM a emis prognoza
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
StirileKanalD.ro
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Vești proaste pentru mame! Indemnizațiile pentru creșterea copilului scad cu 10%, pe lângă plata CASS
KanalD.ro
Vești proaste pentru mame! Indemnizațiile pentru creșterea copilului scad cu 10%, pe lângă plata CASS

Politic

AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. O singură lege, necontestată
Politică 12:16
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. O singură lege, necontestată
Înalți oficiali ai administrației Trump aproape s-au luat la bătaie la un club exclusivist MAGA
Politică 11:35
Înalți oficiali ai administrației Trump aproape s-au luat la bătaie la un club exclusivist MAGA
Parteneri
Autostrăzile din Moldova: după ani de așteptare, A7 începe să deschidă drumul spre nord
Spotmedia.ro
Autostrăzile din Moldova: după ani de așteptare, A7 începe să deschidă drumul spre nord
Ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Și-a adus portar dorit și de Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Ultima lovitură a lui CFR Cluj pe final de mercato! Și-a adus portar dorit și de Gigi Becali. Exclusiv
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă