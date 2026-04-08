Emiratele Arabe Unite au anunțat miercuri dimineață că forțele lor de apărare antiaeriană „interceptează în mod activ” rachete de croazieră și balistice, precum și drone provenite din Iran.

Kuweitul a denunțat, de asemenea, un val de atacuri aeriene lansate de iranieni și soldat cu „pagube importante”.

„De la ora 8 dimineaţa, apărarea antiaeriană kuweitiană se confruntă cu un val intens de atacuri ostile şi criminale conduse de Iran”, se arată într-un comunicat emis de armata kuweitiană, care precizează că a detectat 28 de drone.

Aceste atacuri „au provocat pagube materiale importante infrastructurilor petroliere, centralelor electrice şi uzinelor de desalinizare”, afirmă armata kuweitiană.

Și Ministerul de Interne din Bahrain a raportat atacuri din partea Iranului, soldate cu doi răniți și avarierea unor case în districtul Sitra. Potrivit AFP, explozii au fost auzite miercuri și în Manama, capitala Bahrainului.

Televiziunea de stat din Iran a confirmat aceste atacuri aeriene și le-a justificat ca represalii la „lovirea unor instalații petroliere de pe Insula Lavan”, situată în Golful Persic.

Rafinăria de pe Insula Lavan „a fost ținta unui atac laș” în jurul orei 6:30. Acest atac nu s-a soldat cu victime, dar a provocat un incendiu la instalații, susține televiziunea de stat din Iran.

Donald Trump a anunțat miercuri, cu o jumătate de oră înainte de expirarea ultimatumului său, că a ajuns la un acord de armistițiu pentru două săptămâni cu Iranul.

Potrivit Casei Albe, regimul de la Teheran a fost de acord să deblocheze Strâmtoarea Ormuz și a prezentat un plan de pace în zece puncte, care poate fi considerat o „bază de lucru” pentru încheierea definitivă a războiului.

Cu toate acestea, Gărzile Revoluționare din Iran, responsabile de apărarea sistemului Republicii Islamice, au avertizat că nu au încredere în SUA și că stau cu degetul pe trăgaci.

