Trenurile din Gara de Nord au înregistrat 56 de zile întârzieri într-un an

SRCF București administrează și dirijează traficul feroviar din Capitală și județele Ilfov, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, precum și din părți din Călărași și Ialomița, gestionând cel mai important și aglomerat nod feroviar din țară.

Potrivit datelor furnizate de CFR pentru publicația Buletin de București, între 1 august 2025 și 1 august 2026 au fost înregistrate întârzieri totale ale trenurilor de aproximativ 9 luni, mai exact 272 zile, 16 ore și 9 minute.

„Pe raza de activitate a SRCF București au fost înregistrate, în perioada 01.08.2025 – 01.08.2026, 392.649 de minute de întârziere.”, a transmis Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A., pentru publicația citată.

Doar în Gara de Nord s-au pierdut mai bine de 80.000 de minute, adică 56 de zile de blocaje în principala poartă feroviară a țării.

„În perioada 01.08.2025 – 01.08.2026, trenurile îndrumate din stația CF București Nord au înregistrat, cumulat, 80.858 de minute de întârziere”, potrivit sursei citate.

Principalele cauze ale întârzierilor

Principala cauză a întârzierilor a fost reprezentată de restricțiile de viteză, care au adunat 87.695 de minute, urmate îndeaproape de lucrările de modernizare, cu 79.469 de minute, conform datelor publicate de Buletin de București. O altă parte semnificativă din timp, respectiv 24.763 de minute, a fost pierdută din cauza abaterilor personalului de tracțiune, categorie pusă de companie pe seama mecanicilor de tren care ar fi prelungit nejustificat timpii de mers.

Totodată, defecțiunile tehnice apărute la locomotive și vagoane au cauzat peste 11.000 de minute de întârziere.

Aceste probleme au afectat direct cele mai tranzitate rute din țară. În perioada 1 august 2025 – 31 iulie 2026, Regionala București a gestionat peste 21.000 de trenuri pe relația București – Brașov și retur, dintre care 10.862 au avut ca stație de început Gara de Nord.

În același interval, pe ruta București – Constanța au fost îndrumate 13.744 de trenuri de călători, aproape jumătate dintre garnituri având ca punct de pornire tot principala gară a Capitalei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE