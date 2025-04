de Edward Luce

Guvernul american acordă mai mult respect unui om puternic străin decât propriei Curți Supreme

Degetul mijlociu al președintelui american către instanță a fost repetat de procurorul general, secretarul de stat, vicepreședintele și președintele justițiar din El Salvador, Nayib Bukele. Acesta din urmă este gazda a ceea ce seamănă cu un embrion de gulag american. În ceea ce privește momentele clarificatoare, întâlnirea lui Trump cu Bukele se compară cu îmbrățișarea lui Volodimir Zelenski din Ucraina la sfârșitul lunii februarie.

Zelenski a fost mustrat pentru că nu a fost suficient de recunoscător pentru ajutorul militar american și pentru că nu a purtat costum. În schimb, un Bukele fără cravată a primit un tratament regal. Echipa lui Trump a dat din cap când Bukele a spus că nu ar lua în considerare returnarea lui Kilmar Armando Abrego Garcia, deportat pe nedrept. Cu toții au fost de acord fără temei că Garcia era de fapt un terorist.

Drama din Biroul Oval a oferit lumii o lecție de educație civică: Guvernul american acordă mai mult respect unui om puternic străin decât propriei Curți Supreme.

Străinii care călătoresc în SUA ar trebui să fie atenți. Aceștia pot fi reținuți fără drept de apel

Trump știe cum să ofere televiziune captivantă. De asemenea, el a scris istorie. Poziția oficială a celei mai vechi republici constituționale din lume este că instanțele nu ar trebui să aibă niciun cuvânt de spus în ceea ce privește persoanele pe care executivul său le deportează și pe ce motive. Străinii care călătoresc în SUA ar trebui să fie atenți. Aceștia pot fi reținuți fără drept de apel. Și americanii ar trebui să facă la fel.

Trump i-a spus cu nonșalanță lui Bukele că ar putea fi nevoie să construiască mai multe închisori supermax pentru deportații „autohtoni”, ceea ce înseamnă cetățeni americani. Dacă Trump consideră că ești membru al unei bande, proterorist sau pur și simplu antinațional, el pretinde impunitate asupra libertății tale.

Faptul că un deportat era coafeză, nu membru al unei bande, iar o altă țintă era un student nevinovat care scria articole de opinie, nu un terorist, nu reprezintă nicio protecție. Avocații lui Trump abia dacă se mai prefac că dau telefon. Dovezile pot fi reținute din motive de securitate națională sau pot fi aparent inventate, așa cum s-a întâmplat luni cu Garcia.

Un avocat guvernamental care a recunoscut că deportarea lui Garcia a fost greșită a fost pus în concediu administrativ. În cazul în care persoana greșită este deportată în cătușe, SUA nu pot face nimic în această privință. Asta ar interfera cu suveranitatea unei alte țări, spun ei. Aceasta vine din partea aceleiași administrații care cere teritoriul altor țări.

El Salvador este atât de suveran pe cât alege Trump să fie. Bukele este tovarășul emisferic al lui Trump. Faptul că Casa Albă nu va face publice detalii despre contractul său cu închisoarea Bukele este, de asemenea, informativ. Escrocheria și autoritarismul merg mână în mână.

Prezicerile sunt sumbre și pentru investitorii americani

În prezent, cele mai aglomerate expoziții din America sunt cele specializate în securitatea frontierelor, drone și echipamente paramilitare. El Salvador este acum un punct fierbinte al vigilantismului obscur. În acest sens, relația SUA-El Salvador amenință să devină bidirecțională. Printre cei care doresc să obțină contracte de deportare se numără Erik Prince, fostul director executiv al grupului de mercenari Blackwater.

Prezicerile sunt sumbre și pentru investitorii americani. Luni, divizia de cercetare a Morgan Stanley a avertizat că aceștia „ar trebui să fie pregătiți să mai fie păcăliți de multe ori”. Analiștii se refereau la raționamentul mereu schimbător al lui Trump privind tarifele. Dar punctul lor de vedere – „Fool me once, shame on you …” – descrie, de asemenea, statul de drept din SUA.

Mass-media este, de asemenea, în vizorul lui Trump

Trump a grațiat mai mulți escroci și delapidatori care au contribuit cu bani la campania sa sau pur și simplu au vorbit de bine despre el. El a suspendat, de asemenea, o lege care cere ca adevăratul proprietar al unei entități să fie numit și o alta care penalizează companiile americane pentru mită în străinătate.

Acum el dezlănțuie câinii de investigație asupra criticilor. Printre cele mai recente ținte se numără un fost funcționar federal, Chris Krebs, pentru că a „falsificat … a negat că alegerile din 2020 au fost falsificate și furate”.

Mass-media este, de asemenea, în vizorul său. Duminică, Trump a lansat o avalanșă de amenințări împotriva CBS pentru difuzarea unor interviuri critice la adresa sa. El i-a cerut lui Brendan Carr, președintele Comisiei Federale pentru Comunicații, să revoce licența de emisie a rețelei.

Interviul „60 Minutes” care l-a înfuriat pe Trump a fost cu Zelenski. Liderul ucrainean a declarat că „narațiunile rusești sunt predominante în SUA”. A fost un punct de vedere corect, având în vedere că Trump a revenit asupra vinovăției pentru invazia Rusiei în Ucraina.

Dar observația lui Zelenski poate fi aplicată pe scară mai largă. În Rusia, disidența îi poate costa pe critici licențele de afaceri, libertatea și chiar viața. Pare o chestiune de timp până când alte sisteme juridice occidentale mai puțin asediate vor primi cereri de azil din partea cetățenilor americani.

