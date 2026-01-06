Trump a afirmat că a contribuit la vânzarea a peste 1.000 de avioane Boeing și că a primit un premiu pentru „vânzătorul anului”. El a susținut că numărul avioanelor vândute depășește orice realizare anterioară și a subliniat că meritele sale în domeniu îl recomandă drept „Rege”.

„Sunt regele. Am vândut mai multe avioane Boeing decât orice om de pe pământ. Mi-au dat un premiu, «vânzătorul anului». Am întrebat: dar «vânzătorul din întreaga istorie a Boeing»? Am vândut mai multe avioane Boeing decât orice om din istorie, și cu mult”, a spus președintele american.

În discurs, Trump a discutat și despre politica tarifelor și impactul acesteia asupra economiei americane. El a spus că SUA beneficiază de pe urma tarifelor și că sumele colectate se ridică la peste 650 de miliarde de dolari, criticând totodată mass-media pentru că nu reflectă aceste realizări. „Vom avea peste 650 de miliarde de dolari care vor fi aduse în țara noastră sau care vor sosi în curând din cauza tarifelor”, a spus el.

Președintele a mai declarat că a descoperit „mici surse de bani” necontabilizate, menționând un caz de 39 de miliarde de dolari găsiți prin verificarea „raftului de tarife”, pe care le-a atribuit politicii sale economice. Trump a prezentat aceste sume ca pe o dovadă a eficienței sale în gestionarea finanțelor publice.

În final, Trump a comparat această situație cu perioadele anterioare, susținând că astfel de câștiguri nu s-au înregistrat niciodată în trecut. Discursul său a combinat laude personale cu detalii despre politica economică și internațională a administrației sale.

