Traversarea fluviului Yangtze prin tunel va dura doar două minute

Cea mai mare mașină de forat tuneluri din lume, construită pentru proiecte de cale ferată de mare viteză, a încheiat cu succes o etapă crucială în realizarea tunelului subacvatic Chongtai, potrivit agenției chineze de presă Xinhua. Tunelul conectează districtul Chongming din Shanghai cu orașul Taicang din provincia vecină Jiangsu.

Proiectul este realizat conform celor mai înalte standarde de construcție pentru tuneluri subacvatice destinate căilor ferate de mare viteză din China și este considerat unul dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură din lume.

Costul total al proiectului Chongtai este estimat la peste 7,1 miliarde de yuani (1,05 miliarde de dolari – n.r.), conform unui raport din aprilie al publicației financiare Yicai.

Traversarea fluviului Yangtze prin tunel va dura doar două minute, conform estimărilor companiei de stat China Railway Tunnel Group. Tunelul, situat la 89 de metri sub nivelul apei, este proiectat să reziste la presiunea ridicată a apei și la eventualele riscuri de tasare a solului.

„Cârtița Linghang” stabilește noi recorduri

Mașina de forat, denumită „Linghang”, are 148 de metri lungime, cântărește aproximativ 4.000 de tone și este echipată cu un cap de tăiere ultralarg de 15,4 metri, a declarat Li Bin, inginer-șef al proiectului din cadrul China Railway Tunnel Group Co., Ltd.

TBM-ul (Tunnel Boring Machine), denumit popular „cârtiță”, a realizat un parcurs continuu subacvatic de 11,325 kilometri, stabilind un record în China pentru echipamentele de forat cu diametrul de 15 metri.

„Chiar și cele mai mici deviații de aliniament în timpul excavației ar putea afecta siguranța și confortul călătoriilor feroviare”, a explicat Wang Yi, manager adjunct al proiectului, în aprilie 2026 pentru publicația The Paper. El a adăugat: „Cu o viteză de proiectare de 350 km/h, am ajustat cerințele de precizie ale mașinii de forat la scară milimetrică”.

Proiectul va fi finalizat până la sfârșitul anului

Proiectul tunelului Chongtai face parte din linia feroviară de mare viteză Shanghai-Chongqing-Chengdu, care va lega trei mari aglomerări metropolitane din regiunile de coastă și cele interioare ale Chinei.

Construcția întregii linii feroviare, cu o lungime de aproximativ 2.000 de kilometri, este estimată la peste 530 miliarde de yuani (78,42 miliarde de dolari – n.r.), potrivit unui raport al publicației The Paper din martie 2026.

Finalizarea completă a tunelului este programată pentru sfârșitul anului 2026.

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