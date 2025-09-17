Președinta Organizației de Management al Destinației (OMD) turistice Eco-Delta, Raluca Cacencu, a declarat pentru Agerpres că mesajele Ro-Alert transmise pe fondul conflictului din țara vecină îi sperie în special pe turiștii străini.

„Noi (localnicii, n.red.) suntem obișnuiți cu alarmele, dar cei care vin din zone în care au fost recent conflicte, de exemplu turiștii din Israel coboară din camere, așa cum sunt în îmbrăcați, în pijamale, vin la recepție și întreabă unde este buncărul. Noi le spunem că nu este ca în Israel, dar fiecare trăiește și acționează prin prisma experiențelor de viață”, a afirmat Raluca Cacencu, administrator al unei unități de cazare din Tulcea.

Ea a subliniat că scăderea numărului de turiști străini se resimte tot mai accentuat în lunile de vârf, iulie și august.

În plus, creșterea costurilor cu energia și alimentele a lovit puternic operatorii locali.

„Noi am suferit pierderi de 30%”, a mai precizat Cacencu.

Și președintele OMD municipiul Tulcea, Alexandru Filip, confirmă scăderea bruscă a rezervărilor.

„Au venit majorări de tarife și prețuri, iar noi am primit anulări de sejururi câte n-am avut de la începutul deschiderii pensiunii. Pe de o parte, am avut anulări de sejururi cu rambursări, iar pe de altă parte nu a mai intrat nicio rezervare și asta îți dărâmă efectiv cash-flow-ul ca antreprenor.”

Cei doi președinți ai organizațiilor turistice din Tulcea cer Guvernului măsuri concrete pentru a sprijini sectorul Horeca, inclusiv predictibilitate fiscală, stimulente pentru turism și investiții în infrastructură și promovare.

În plus, Alexandru Filip avertizează că o nouă majorare a TVA pentru unitățile Horeca ar putea aduce falimentul pentru multe afaceri: „Dacă acest TVA va fi din nou majorat (de la 11% la 21%, n.red.), va însemna colaps pentru multe afaceri. Nu vreau să creez această imagine apocaliptică, dar multe afaceri nu știu cum vor supraviețui.”

Reprezentanții OMD-urilor cred că turismul din Delta Dunării are nevoie urgent de sprijin și de o strategie națională pentru a rămâne atractiv pentru vizitatorii români și străini.

