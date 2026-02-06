Uber a fost declarat responsabil pentru actele șoferului

Uber, gigantul transportului de persoane, a fost condamnat la plata a 8,5 milioane de dolari în urma unui proces din Phoenix, Arizona, legat de violarea unei pasagere de 19 ani. Jaylynn Dean a acuzat un șofer Uber că a agresat-o sexual în timpul unei curse în 2023.

Juriul american a stabilit joi, 5 februarie 2026, că șoferul a acționat ca agent al Uber, ceea ce face compania responsabilă legal, potrivit Le Figaro. Repercusiunile pe piața financiară au fost imediate: acțiunile Uber au scăzut cu 1,5% după închiderea bursei.

Inițial, avocații victimei au solicitat despăgubiri de peste 140 de milioane de dolari, dar suma finală decisă de instanță a fost de 8,5 milioane. Hotărârea nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel.

Potrivit plângerii depuse în 2023, Jaylynn Dean era în stare de ebrietate când a comandat o cursă Uber pentru a se întoarce la hotelul său din Arizona. În timpul călătoriei, șoferul i-ar fi adresat întrebări nepotrivite, oprind ulterior mașina și agresând-o sexual.

Femeia a acuzat compania că era conștientă de numărul mare de agresiuni sexuale comise de șoferii săi, dar nu a implementat măsuri adecvate pentru siguranța utilizatorilor.

Uber a făcut apel împotriva deciziei

Într-un comunicat, citat de Le Figaro, un purtător de cuvânt al companiei a anunţat că Uber va face apel împotriva acestei decizii. El a subliniat că juriul a respins celelalte acuzaţii aduse de reclamantă, în special neglijenţa companiei sau deficienţele sistemelor sale de securitate.

Uber susține că șoferul în cauză nu avea antecedente penale și acumulase peste 10.000 de curse cu o evaluare aproape perfectă. Compania insistă că șoferii săi sunt contractori independenți și nu angajați, ceea ce limitează responsabilitatea sa legală pentru acțiunile lor.

În schimb, Sarah London, avocata victimei, a salutat decizia instanței: „Acest proces validează mărturiile a mii de victime care au riscat totul pentru a cere socoteală companiei Uber”.

În timpul pledoariilor finale, Alexandra Walsh, un alt avocat al victimei, a criticat imaginea de siguranță promovată de Uber: „Femeile știu că lumea este periculoasă. Ne-au făcut să credem că Uber este un loc ferit de aceste riscuri”.

