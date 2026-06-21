Lista victimelor confirmate a fost actualizată recent, cu 2.661 de nume adăugate de la începutul lunii iunie.

Numărul total al morților confirmate include 83.300 de voluntari, 25.600 de deținuți recrutați și 19.100 de soldați mobilizați, conform Kyiv Independent.

De asemenea, 7.279 de ofițeri ruși au fost uciși în conflictul armat.

Data decesului este cunoscută în 92% dintre cazurile confirmate, adică în 209.300 de situații, se arată în raportul publicat.

Cifrele sunt bazate pe date publice, inclusiv necrologuri, postări ale rudelor pe rețelele sociale, articole din presa regională și declarații oficiale locale. Totuși, jurnaliștii avertizează că numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare.

Estimările occidentale privind pierderile umane în războiul din Ucraina indică în mod constant că victimele rusești depășesc semnificativ numărul celor din tabăra ucraineană.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, declara la începutul anului 2026 că armata rusă pierde peste 35.000 de soldați pe lună.

Totodată, comandantul-șef al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Sîrski, a raportat că peste 83.000 de soldați ruși au fost uciși până la 20 mai 2026.

De la lansarea invaziei pe scară largă din februarie 2022, Rusia a refuzat să publice date oficiale privind pierderile sale militare.

În schimb, estimările independente, publicate în luna mai 2026, sugerează că 352.000 de bărbați ruși cu vârste între 18 și 59 de ani au fost uciși până în acel moment.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei estimează că, până la data de 20 iunie 2026, Rusia a pierdut aproximativ 1.390.660 de soldați în Ucraina. Totuși, aceste cifre includ soldații morți, răniți, dispăruți și prizonieri, iar numărul exact al victimelor decedate rămâne neclar.