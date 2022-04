„Ucraina a primit chestionarul de aderare la UE. Am făcut deja multă muncă pregătitoare, așa că suntem gata să mergem repede. Așteptați-vă să se acorde statutul de candidat în iunie”, a precizat viceprim-ministrul ucrainean.

Potrivit Olgăi Stefanishyna acest pas „face parte din redresarea și victoria” țării sale „asupra Rusiei agresoare care dorește să inverseze cursul democratic al Ucrainei”.

🇺🇦🇪🇺Ukraine received the EU membership questionnaire. We have already done much preparatory work, so ready to move fast.



Expect to be granted a candidate status in June.



It is part of our recovery & victory over RU aggressor who wants to reverse Ukraine’s democratic course pic.twitter.com/1rSiYC53Qc