Cele mai riscante operațiuni militare

Pentru a atinge ținta de 50% în rândul trupelor de infanterie, Ministerul Apărării de la Kiev a simplificat considerabil procedurile de recrutare pentru cetățenii străini.

Accentul nu mai cade doar pe numărul total al celor înrolați, ci pe calitatea militară a acestora, fiind căutați în mod special veterani cu experiență de luptă din cadrul armatelor NATO sau din alte teatre de operațiuni internaționale.

Planul Kievului vizează în mod direct atragerea de profesioniști din afara granițelor pentru a prelua cele mai riscante operațiuni militare în schimbul unor recompense financiare substanțiale și a unei stabilități contractuale sporite, potrivit Business Insider.

Această reorientare vine într-un moment în care resursele umane interne sunt extrem de solicitate, iar ritmul mobilizării naționale întâmpină dificultăți logistice și sociale.

„Cele mai mari salarii din lume pentru infanterie”

Astfel, autoritățile ucrainene au anunțat luna trecută un nou pachet de stimulente pentru militarii care servesc în infanterie și unitățile de asalt.

Noile contracte vor avea o durată cuprinsă între șase și 14 luni, iar soldații vor putea câștiga, în medie, aproximativ 300.000 de hrivne pe lună (circa 7.000 de dolari), remunerația maximă putând ajunge la 460.000 de hrivne (peste 10.000 de dolari), în funcție de numărul zilelor petrecute în prima linie.

Mihailo Fedorov, ministrul Apărării, a afirmat că sunt „cele mai mari salarii din lume pentru infanterie” și a declarat că obiectivul este ca între 30% și 50% dintre posturile din infanterie și unitățile de asalt să fie ocupate de cetățeni străini.

Aceste poziții sunt considerate printre cele mai periculoase de pe câmpul de luptă, militarii fiind expuși constant atacurilor cu drone și bombardamentelor.

Capcana contractelor pe șase luni și pierderile logistice

Deși ofertele financiare mai generoase sunt văzute ca un instrument util pentru a aduce oameni noi în centrele de recrutare, militarii cu experiență avertizează că banii nu reprezintă o soluție magică pentru problemele structurale ale armatei.

Adevărata provocare cu care se confruntă Ministerul Apărării de la Kiev nu este doar convingerea soldaților să semneze un contract inițial, ci capacitatea de a-i păstra pe front pe termen lung.

Într-o serie de interviuri acordate publicației Business Insider, mai mulți voluntari străini au explicat mecanismul prin care unitățile de elită își pierd constant eficiența din cauza fluctuației de personal. În prezent, o mare parte dintre cei sosiți de peste hotare optează pentru contractul minim obligatoriu, care are o durată de doar șase luni.

Ryan O’Leary, un veteran recunoscut și comandantul companiei Chosen – o renumită unitate tactică formată din voluntari internaționali care luptă în Ucraina – a subliniat că acest sistem produce deservicii majore pe termen lung.

Mulți soldați părăsesc teatrul de operațiuni imediat ce această perioadă minimă expiră. Această dinamică se traduce printr-o pierdere uriașă de resurse pentru armata ucraineană, care investește sume considerabile în echipamente de protecție de ultimă generație, muniție și săptămâni întregi de instruire.

Realitatea cinică a conflictelor moderne

„Dacă vrei oameni, trebuie să plătești”, a declarat „Kante”, un combatant străin care activează pe frontul ucrainean, rezumând într-o singură frază realitatea cinică a conflictelor moderne.

Potrivit acestuia, Kievul nu mai poate miza pe generozitatea sau pe spiritul de sacrificiu al străinilor pentru a acoperi golurile lăsate de pierderile din rândul propriei infanterii.

Mai mult, Ucraina se găsește în prezent într-o competiție directă cu alte zone de conflict de pe glob sau cu mari companii militare private pentru atragerea soldaților cu experiență.

Veteranii capabili să opereze tehnică militară avansată sau să coordoneze asalturi tactice complexe își evaluează opțiunile în funcție de pachetele salariale, asigurările de viață și facilitățile logistice oferite.

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