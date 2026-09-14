Kremlinul a recunoscut atacul aerian efectuat duminică asupra unui tren de pasageri și l-a justificat în mod cinic prin faptul că a avut loc „în teritoriul ucrainean”.

„Dacă am înțeles bine, vorbim despre teritoriul ucrainean. Militarii noștri își îndeplinesc misiunile în toată Ucraina și vor continua să o facă”, a răspuns purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, unei întrebări puse de AFP în legătură cu atacul cu dronă care a vizat un tren de pasageri în timpul unei curse internaționale între Kiev și Varșovia.

Potrivit autorităţilor poloneze şi ucrainene, o dronă rusească a lovit duminică locomotiva unui tren de călători care asigura o cursă între Kiev şi Varşovia. Atacul a avut loc la doi kilometri de frontiera cu Polonia, stat membru UE și NATO, fără să facă victime.

Personalităţi din Occident, printre care fostul premier britanic Boris Johnson şi fostul director al CIA David Petraeus, se aflau într-o gară din vestul Ucrainei cu „puţin timp” înainte de atac.

Autoritățile poloneze au anunţat că altă dronă rusească a lovit o staţie de alimentare cu carburanţi situată în apropierea unui post de frontieră, în Ucraina.

Premierul polonez Donald Tusk, care a prezidat o reuniune de urgenţă după aceste atacuri, a avertizat acum câteva zile în privința unei posibile intensificări a atacurilor ruseşti în Ucraina, inclusiv la granița cu Polonia.