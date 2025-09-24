Ucrainenii între speranță și scepticism

Unii ucraineni și-au exprimat speranța că declarațiile lui Trump vor fi urmate de sprijin concret din partea Washingtonului. Alții rămân însă sceptici în privința imprevizibilității președintelui american.

„Avem nevoie de un astfel de sprijin din partea Americii, din partea lui Donald Trump, și sperăm că această retorică și atitudine față de Ucraina și față de război vor continua”, a declarat Olha Voronina, în vârstă de 66 de ani, din Kiev.

În schimb, Volodymyr Cheslavskyi, un soldat în vârstă de 48 de ani care se recuperează după o rană de război, consideră că Trump este mai interesat de a face bani decât de a ajuta Ucraina.

„El poate spune lucruri diferite de fiecare dată – că sprijină Ucraina sau că nu sprijină Ucraina”, a afirmat Cheslavskyi.

Schimbarea de poziție a lui Trump

Declarațiile recente ale lui Trump reprezintă o schimbare neașteptată față de pozițiile sale anterioare privind războiul. Anterior, el părea mai degrabă ostil față de Ucraina și mai favorabil lui Putin.

După preluarea mandatului în ianuarie, Trump a inversat politica SUA de izolare a Rusiei din ultimii trei ani, sunându-l pe Putin. De asemenea, el a exclus posibilitatea aderării Ucrainei la NATO.

Potrivit AP, Trump a afirmat anterior că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să negocieze cedarea unor teritorii în schimbul unui acord de pace cu Moscova. Pe rețelele sociale, el l-a numit pe Zelenski „un dictator fără alegeri”.

Fabricarea dronelor, discutată de Trump și Zelenski

Unii oficiali ucraineni speră că noua poziție a lui Trump va fi urmată de acțiuni concrete de sprijin pentru Ucraina.

„Ceea ce rămâne important pentru noi nu sunt doar cuvintele lui Trump, ci și dacă își îndeplinește promisiunile anterioare privind sancțiuni decisive” împotriva Rusiei, a declarat Oleksandr Merezhko, președintele Comisiei pentru Politică Externă din Parlamentul ucrainean.

În acest an, SUA și Ucraina au semnat un acord care acordă Washingtonului acces la mineralele critice și alte resurse naturale ale țării. Un alt acord privind producția comună de armament este în curs de negociere.

O delegație ucraineană urmează să se deplaseze la Washington săptămâna viitoare pentru discuții pe această temă, a anunțat ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olha Stefanishyna.

Potențialul acord se concentrează pe fabricarea de drone, un domeniu în care Ucraina este în avangardă cu tehnologii noi testate în luptă. Acest subiect a fost discutat «destul de detaliat» între Trump și Zelenski marți, a precizat ea.

Reacții în Rusia

Canalele de televiziune de stat din Rusia au prezentat comentariile lui Trump ca parte a eforturilor sale de a transfera povara gestionării conflictului către Europa și de a o încuraja să cumpere mai multe arme americane.

Dmitri Medvedev, fost președinte rus și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate condus de Putin, a respins declarațiile lui Trump ca fiind o „realitate alternativă”. El a prezis că Trump și-ar putea schimba din nou opinia în curând.

În ciuda acestor reacții, unii ucraineni rămân optimiști că forțele armate ale țării lor pot învinge armata rusă mai mare.

„Dar nu o putem face fără ajutorul NATO, fără sprijinul Europei”, a declarat Anna Khudimova, în vârstă de 43 de ani. „Dacă Trump influențează situația, atunci poate acest lucru poate deveni realist.”

Rusia ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea anexată în 2014. Invazia la scară largă a început în februarie 2022.

