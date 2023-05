UDMR acceptă reluarea negocierilor pentru noul guvern după ce au părăsit nervoşi ultima şedință. Ce solicitare au

„Noi nu am plecat de la Guvern trântind ușa, așa cum am văzut în presă. Dar este adevărat că am plecat supărați și surprinși”, a spus Antal Arpad, cel care a participat la discuțiile din coaliție de joi, 18 mai, de la Palatul Victoria, pentru formarea viitorului Guvern.

El a confirmat că, în timpul negocierilor cu PSD și PNL, social-democrații au cerut să rămână cu Transporturile, dar „niciodată nu au spus că ar vrea și Dezvoltarea”, minister dorit în schimb de partidul condus de Nicolae Ciucă.

„Dacă argumentul PSD de a păstra Ministerul Transporturilor a fost pentru că domnul Sorin Grindeanu s-a dovedit un ministru eficient, atunci avem același argument, că trebuie să păstrăm ministrul Dezvoltării, pentru că domnul Cseke Attila a fost un ministru cel puțin la fel de eficient ca domnul Grindeanu”, a afirmat reprezentantul UDMR pentru Libertatea.

Antal Arpad, primarul UDMR din Sfântu Gheorghe. Foto: Facebook

„Noi sperăm că în secolul XXI, dacă se semnează un acord politic, atunci se respectă. Iar dacă nu se respectă, asta are riscuri majore pe termen lung pentru politica din România”, a mai punctat el.

Ultimele discuții din coaliție pentru viitorul guvern condus de Marcel Ciolacu, purtate pe 18 mai, la Palatul Victoria, s-au blocat pentru că social-democrații au insistat să rămână cu Transporturile, iar UDMR a vrut să rămână cu ministerul Dezvoltării, în timp ce PNL nu a fost de acord și a cerut Dezvoltarea, au declarat surse din coaliție pentru Libertatea. Totodată, PSD și PNL au propus alte două ministere partidului condus de Kelemen Hunor.

Negocierile urmau să se reia de luni, 22 mai, adică exact în ziua grevei generale a profesorilor, dar Ciolacu a propus suspendarea negocierilor până la rezolvarea grevei profesorilor.

