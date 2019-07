UPDATE 21.20 Elena Udrea a apărut, luni seara, la geamul locuinței sale din București cu copilul în brațe, timp de câteva minute, astfel încât reporterii televiziunilor au avut și confirmarea video a întoarcerii sale din Costa Rica.

Elena Udrea și fiica sa, Eva, în locuința din București. Foto: captură video/ Antena 3

”Da, m-am întors în România. Am renunțat de bunăvoie la statutul de refugiat în Costa Rica. Decizia am luat-o imediat dupa ce am fost eliberată în decembrie, dar au fost cauze obiective pantru care s-a întâmplat abia acum: finalizarea actelor fetiței mele Eva și închiderea procedurii de extrădare”, a scris Elena Udrea.

Ea susține că a ales să plece în Costa Rica în condițiile în care procesul său în dosarul Gala Bute era ”o execuție”, nu o judecată corectă.

”Dar așa cum am spus mereu, nu mi-am dorit niciodată să trăiesc în altă parte decât în țara mea și am așteptat cu nerăbdare momentul în care să mă pot întoarce. Vreau să îmi cresc copilul Acasă, să o botez la biserica unde m-am rugat să devin mamă, cu familia mea și cei cu adevărat apropiați mie, alături de noi”, a spus fostul ministru.

Ea crede că, din țară, se va putea apăra mai bine în procesele pe care încă le are în instanță.

”Am ales să postez acest mesaj din respect față de cei interesați și față de presa care încearcă să afle adevărul despre prezența mea Acasă. Știu că o face din bună credință și din dorinșa de a-și informa corect publicul”, a afirmat Udrea precizând că a intrat în țară prin vama Giurgiu în cursul acestei dimineți pentru a ajunge cât mai repede acasă, fără să mai aștepte o cursă care să o aducă pe aeroportul Otopeni.

Udrea și-a exprimat în mai multe rânduri dorința de a se întoarce în România, după ce ICCJ a admis suspendarea executării pedepsei în dosarul Gala Bute și a fost respinsă și solicitarea de extrădare a sa. Și Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea, a declarat că își doresc ca nunta și botezul fetiței lor, Eva, să aibă loc în România, anul acesta.

