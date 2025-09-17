UE vrea cooperare cu India, inclusiv în apărare

Într-un document de 19 pagini, citat de Euractiv – care vine înaintea unui acord de liber schimb anticipat până la sfârșitul acestui an – executivul UE a prezentat domenii de potențială cooperare cu cea mai populată țară din lume, inclusiv apărarea, tehnologia, schimbările climatice, finanțele durabile și reziliența lanțului de aprovizionare.

Acțiunea vine la o lună după ce președintele american Donald Trump a impus Indiei un „tarif secundar” de 25% pentru achiziționarea de petrol rusesc, provocând furia New Delhi. La scurt timp după aceea, prim-ministrul indian Narendra Modi a vizitat China pentru prima dată în șapte ani.

Împreună cu China și Rusia, India este membru fondator al grupului de națiuni BRICS, ale căror apeluri la o ordine mondială „multipolară” au fost mult timp criticate ca fiind „antiamericane” de către Trump.

UE speră că India îi va îndulci imaginea

Oficialul a adăugat că legăturile mai puternice dintre UE și India ar ajuta, de asemenea, ambele părți să „reducă riscurile” față de Beijing, ale cărui relații cu New Delhi au fost din punct de vedere istoric tensionate din cauza problemelor de la frontieră și a unui flux tot mai mare de exporturi industriale chinezești ieftine.

Legăturile UE cu China s-au înrăutățit considerabil în ultimele luni, impunerea de către Beijing a controalelor la export asupra mineralelor rare determinând Bruxelles-ul să își accelereze eforturile de a reduce dependența strategică de a doua cea mai mare economie a lumii.

„Dorim să ne construim relațiile cu India – dar nu suntem divorțați de celelalte realități geopolitice, fie că este vorba de China, fie de modul în care SUA își decid poziția de politică externă față de alții”, a spus oficialul.

Nu doar voie bună, muzică și dans

Cu toate acestea, relațiile strânse ale Indiei cu Rusia – care datează din perioada Războiului Rece – rămân o sursă de fricțiune între Bruxelles și New Delhi.

India și-a crescut brusc achizițiile de petrol rusesc de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022. De asemenea, a fost acuzată că a ajutat „flota din umbră” a Rusiei, formată din nave petroliere, care sunt folosite pentru a evita plafonarea prețului petrolului din Occident.

New Delhi are, de asemenea, legături militare profunde cu Kremlinul, soldații indieni participând la exercițiile militare „Zapad” din această lună, alături de zeci de mii de soldați belaruși și ruși, în apropierea graniței Belarusului cu Polonia.

Oficialul Comisiei a declarat însă că India „a încercat să fie utilă” prin promovarea legăturilor diplomatice cu Kievul încă de la începutul războiului, Modi vorbind în mod regulat cu Volodimir Zelenski și chiar invitându-și omologul ucrainean să viziteze India luna trecută.

„Nu este vorba doar de voie bună, cântece și dansuri”, a spus oficialul. „Dar înțelegem că este o relație de lungă durată cu Rusia și nu vom schimba asta peste noapte.”

Kaja Kallas, diplomatul-șef al UE, a declarat că legăturile New Delhi-ului cu Moscova reprezintă un „obstacol” în calea unei cooperări mai strânse dintre UE și India, dar a avertizat că este important, de asemenea, să nu „împingem” India în „brațele Rusiei”.

India, criticată de SUA pentru exercițiile Zapad

David Merkel, consultant american în geostrategie, care a condus anterior diviziile pentru Europa și Eurasia ale Departamentului de Stat al SUA, a declarat că decizia Indiei de a se alătura actualului joc de război Zapad a subliniat măsura în care încă prețuiește legăturile sale cu Moscova.

„Participarea activă a Indiei la exercițiul Zapad, în urma incursiunii dronelor asupra Poloniei și a răcirii relațiilor dintre Washington și New Delhi, ridică îngrijorări cu privire la viitoarea extindere a relației de securitate dintre SUA și India”, a spus el, citat de The Times.

„(Aceasta) demonstrează prioritatea pe care New Delhi o acordă relațiilor sale cu Moscova, lucru pe care Modi se bazează mai mult, având în vedere incertitudinea relației sale cu președintele Trump.” Ulrich Speck, un analist german de politică externă, a declarat că India a „trecut o linie roșie”.

Sari Arho Havren, o expertă finlandeză în previziune strategică, a declarat, de asemenea, că implicarea sa în exercițiu a fost inutilă și „de o imagine teribilă”.

