Un angajat din Ungaria s-a trezit cu aproape 5.300 de euro în cont, deși salariul lui era de numai 530 de euro. Nu primise o mărire, ci banii fuseseră virați din greșeală. Ce a făcut tânărul după ce a descoperit suma i-a adus un dosar penal, potrivit publicației maghiare 24.hu.

Trebuia să primească 530 de euro, dar firma i-a virat de zece ori mai mult

Totul s-a întâmplat în septembrie 2025, în orașul Szolnok din Ungaria. Tânărul, în vârstă de 26 de ani, lucra de la 1 iulie 2025 la o companie privată. La cererea lui, angajatorul îi vira în fiecare lună salariul în contul bancar al partenerei sale. Numai că, în luna septembrie, persoana care se ocupa de efectuarea plăților a introdus o sumă greșită. În loc de aproximativ 530 de euro, cât reprezenta salariul cuvenit, în cont au ajuns aproape 5.300 de euro.

Practic, tânărul a primit cu aproximativ 4.770 de euro mai mult decât trebuia. Banii au fost transferați cu mențiunea că reprezintă salariul, iar angajatul a început să îi cheltuiască.

A cheltuit 3.560 de euro în numai trei zile

Potrivit procurorilor din Szolnok, tânărul a cheltuit aproximativ 3.560 de euro din suma primită în plus în doar trei zile. Nici restul banilor nu a rămas prea mult timp în cont. Până la sfârșitul lunii septembrie, angajatul cheltuise întreaga diferență de aproximativ 4.770 de euro.

Între timp, reprezentanții firmei au descoperit greșeala și l-au anunțat că trebuie să returneze suma care nu i se cuvenea. Numai că bărbatul nu mai avea bani pentru a achita datoria.

A promis că returnează banii în rate, dar a dispărut

Pentru a rezolva problema, angajatul și firma au ajuns la o înțelegere. Tânărul a acceptat să restituie cei aproximativ 4.770 de euro în rate lunare de aproape 206 euro, care urmau să fie reținute direct din salariu. Compania a reușit să recupereze prima rată, însă planul de rambursare s-a oprit aici. Potrivit agenției maghiare de presă MTI, citată de Portfolio, din 17 octombrie 2025, tânărul nu s-a mai prezentat la serviciu.

Astfel, angajatorul nu a mai putut continua reținerea ratelor, iar cea mai mare parte a banilor a rămas nerecuperată. Din suma virată în plus, firma a primit înapoi numai prima rată, iar restul datoriei, echivalentul a aproximativ 4.564 de euro, nu a fost achitat.