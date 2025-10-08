S-a întâlnit cu atacatorul la lift

Crima a avut loc miercuri dimineață într-o clădire de pe strada Kremenchugskaya. Potrivit anchetatorilor, în dimineața zilei de 8 octombrie, victima în vârstă de 73 de ani își conducea fiica la școală când s-a întâlnit cu un vecin în vârstă de 49 de ani lângă lift. Vecinul l-a împușcat pe bărbat cu o pușcă, apoi a coborât în ​​apartamentul său și s-a sinucis.

Fontanka relatează că numele atacatorului este Konstantin Kozyrev. Potrivit publicației, acesta a îndreptat o pușcă spre Suponitski și fiica sa, lângă lift, și i-a forțat să îngenuncheze. Apoi l-a împușcat pe arhitect în ceafă. RBC relatează că atacatorul a coborât apoi în apartamentul de dedesubt (conform presei, locuia acolo), i-a dat foc și s-a împușcat.

Alexander Suponitski este fondatorul și președintele consiliului de administrație al grupului de companii Suart și membru al Uniunii Arhitecților din Rusia.

Suspectul este un om de afaceri, care a deținut acțiuni la companiile Nordstroy și Petrotrest-Finance. În ultimii ani, acesta fusese întreprinzător individual, potrivit REN TV.

Agresorul luptase în Ucraina

Potrivit 47news, acesta a fost condamnat pentru evaziune fiscală și fraudă legată de ascunderea de către compania de construcții a unei părți din veniturile provenite din construcția de clădiri pentru ofițerii FSB din Sankt Petersburg, Murmansk și Sortavala (împreună cu alți manageri de top ai Petrotrest).

Se pare că suspectul s-ar fi întors recent de pe frontul din Ucraina. Shot, un canal Telegram cu legături cu forțele de securitate, relatează că Suponitski și Kozyrev aveau un „vechi conflict de afaceri”.

Conform rapoartelor preliminare, miercuri dimineață, atacatorul a intrat în clădirea de pe strada Kremenchugskaya unde locuia Suponitski. În timp ce acesta se afla lângă lift cu fiica sa de 10 ani, i-a amenințat pe amândoi cu o armă, le-a ordonat să îngenuncheze, apoi l-a împușcat pe arhitect în ceafă.

Fata a fugit înapoi în apartament, iar, la scurt timp, un incendiu a izbucnit în apartamentul de dedesubt. Forțele Ministerului pentru Situații de Urgență au stins incendiul și au găsit trupul neînsuflețit al presupusului atacator, care se sinucisese.

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru crimă comisă cu o cruzime deosebită, a anunțat Comitetul de Anchetă din Sankt Petersburg.

Potrivit forțelor de ordine, cadavrele a doi bărbați, în vârstă de 49 și 73 de ani, cu răni prin împușcare, au fost găsite într-o clădire de pe strada Kremenchugskaya.

Suspectul s-a sinucis după atac

Suspectul în vârstă de 49 de ani, vecin al victimei, l-a împușcat cu o pușcă de asalt în timp ce aceasta își ducea fiica la școală, apoi s-a sinucis în apartamentul său.

Alexander Suponitski, în vârstă de 73 de ani, locuia într-un apartament cu cinci camere cu soția sa, în vârstă de 38 de ani, de profesie fotomodel, și cu fiica lor de 10 ani.

El a fost președintele consiliului de administrație al grupului de companii Suart și membru al Uniunii Arhitecților din URSS. Suponitsky a lucrat la proiecte precum stațiile de metrou Gorkovskaya, Frunzenskaya și Park Pobedy din Sankt Petersburg, o reprezentanță auto Rolls-Royce și a participat la dezvoltarea conceptului Centrului de Afaceri Lakhta.

Fiul cel mare al arhitectului, Alexander Suponitsky, în vârstă de 24 de ani, este student la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg și se pronunță activ împotriva războiului din Ucraina pe rețelele de socializare, notează Shot.