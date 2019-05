UPDATE – ora 23.05: Martorii care au asistat la incident, localnici din Nehoiu, au povestit momentele de groază prin care au trecut și ce au găsit la locul prăbușirii.

„Eram prin pădure, după bureți. Am auzit un motor, a huit, s-a auzit o bubuială si mi-am dat seama că e ceva grav, un avion. Am sunat la 112, le am spus unde (locul în care a căzut avionul-n.r.) și apoi am venit cu ei aici”, a spus Gheorghe Tisău.

„Am auzit zgomot puternic, am sunat la 112. Când am ajuns acolo am gasit avionul. Nu mai erau în viață cei doi, aveau centurile pe ei. Unul avea capul zdrobit, altul gura cascată”, a afirmat Nicolae Popa.

„Am auzit un suflu puternic cand am venit de la iarba, am urcat pe cal si m am dus pana acolo. Cand am ajuns erau jandarmii, era avionul picat, doua victime . Au gasit domnii polutisti un rucsac cu scule cosmetice bani acte. O aripa a zburat la 100 metri , alta la fel. Erau 2 oameni morti, unul are capup zdrobit, altul cu mainile…cum a picatm aveau centyrile prinse. Apoi ne au zis jandarmii sa coboram ca nu mai avem voie. Am auzit zgomotul in jur de 3.30 (15.30-n.r.)”, a declarat un alt localnic.