Avionul s-a prăbușit într-o clădire care se afla în construcție, în cartierul Ghatkopar, o zonă rezidențială din estul Mumbaiului. Pompierii au declarat că 4 oameni dintre cei morți se aflau în avion, iar unul pe pământ, potrivit BBC.

Mai multe relatări inițiale ale presei locale au arătat că pilotul se pregătea să aterizeze, când avionul a fost cuprins de flăcări.

”Mergeam cu bicicleta când am văzut avionul prăbușindu-se. M-am dus la locul accidentului să văd dacă pot să ajut autoritățile”, a spus Prathamesh Lokhande, locuitor al orașului și martor.

Avionul era deținut de un bărbat, care l-a cumpărat de la guvernul statului nordic Uttar Pradesh.

