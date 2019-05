Un angajat al magazinului unde a lucrat în trecut și Dean i-a spus că a câștigat un premiu, dar că nu-l putea ridica, fiindcă era o sumă mult prea mare pentru a o ridica dintr-un magazin de cartier, a notat mirror.co.uk.

S-a dus acasă, a intrat pe site-ul instituției, și a constatat că acolo scria că premiile de la 50.000 de lire sterline în sus nu pot fi ridicate din magazin, ci trebuie să contacteze sediul central.

Omul nu s-a mai gândit să verifice numerele extrase. A luat de bună informația primită la Tesco și a început să-și sune rudele și prietenii să se laude. A și făcut planul despre ce urma să facă cu banii câștigați.

Voia să-și ducă familia în vacanță în Barbados!

Fiindcă are casa în plină operațiune de renovare, s-a gândit că prima investiție ar trebui s-o facă în locuință. S-a gândit și la o vacanță de lux în insulele Barbados.

Dimineața, când sunat la sediul central al loteriei, Dean a primit o lovitură: a fost informat că a câștigat 6 lire sterline! „Am întrebat-o pe fată dacă e sigură că am câștigat doar 6 lire. Apoi am cerut să vorbesc cu un manager. Am fost șocat. Nu m-am gândit niciodată să-mi verific numerele, nu m-am gândit că o companie la fel de mare ca Camelot ar fi putut să mă înșele cu un astfel de mesaj, nu am înțeles”.

După ce a înțeles că n-a câștigat premiul cel mare, Dean și-a luat o zi liberă de la muncă, pentru a nu da ochii cu colegii pe care îi anunțase bucuros din cale afară că a câștigat premiul cel mare.

I-a cerut mamei sale să-i facă de mâncare, dar nici astfel n-a trecut prea ușor peste drama de a fi constatat că s-a păcălit în privința câștigului.

