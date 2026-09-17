Un bărbat a murit în București după ce a intrat cu motocicleta pe care o conducea fără permis într-un gard

Un bărbat de 56 de ani a murit, după ce a intrat cu motocicleta pe care o conducea fără permis într-un gard, în București. Accidentul s-a produs în jurul orei 20.00.

Brigada Rutieră a fost alertată prin apel la 112, iar echipajele de prim-ajutor au încercat să-l resusciteze, însă bărbatul a fost declarat decedat, informează News.ro.

„La data de 17 septembrie 2026, în jurul orei 20.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Str. Moroeni.

Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 56 de ani, care conducea o motocicletă pe Intrarea Moroeni, la intersecţia cu Str. Moroeni, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a lovit un gard”, au transmis autoritățile.

Echipajele de intervenție sosite la fața locului au încercat să-l salveze pe bărbat, însă eforturile de resuscitare au fost în zadar. Decesul a fost declarat pe loc.