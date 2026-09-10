Un bărbat de 35 de ani din localitatea Independența, județul Galați, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat că a publicat pe o rețea de socializare mesaje și imagini cu caracter extremist, rasist și antisemit, scrie news.ro. Acesta ar fi promovat idei de dezumanizare și exterminare a unor grupuri pe criterii de naționalitate, etnie și religie, ar fi elogiat regimul nazist și Holocaustul și ar fi publicat o imagine cu o explozie nucleară alături de mesajul „NUKE THEM ALL”.

Bărbatul este cercetat într-un dosar penal pentru incitare la violenţă, distribuire de materiale rasiste şi xenofobe, promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de genocid contra umanităţii şi crime de război, utilizarea simbolurilor fasciste și aprobarea Holocaustului, inclusiv pe net.

„Din cercetări a rezultat că, în perioada 19 – 20 iunie 2025, acesta ar fi utilizat un cont de pe o platformă de socializare pentru a publica mesaje, comentarii, imagini şi reprezentări grafice prin care ar fi fost exprimate idei de anihilare, inferiorizare şi dezumanizare a unor persoane sau categorii de persoane, pe criterii de naţionalitate, etnie ori religie. De asemenea, ar fi publicat o reprezentare grafică a unei explozii nucleare, însoţită de mesajul „NUKE THEM ALL” şi de referiri la mai multe state şi populaţii, precum şi materiale prin care ar fi promovat idei fasciste şi rasiste, ar fi elogiat regimul nazist şi ar fi transmis mesaje antisemite”, a transmis Poliția.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi distribuit o fotografie în care apare efectuând salutul nazist şi ar fi publicat mesaje prin care ar fi aprobat efectele Holocaustului şi şi-ar fi exprimat regretul că exterminarea evreilor nu a fost completă.