Fostul comandant al U.M. 02286 Bascov, lt.col. (r) Ionel Iordache cere Înaltei Curți achitarea pentru trafic de influență, după ce instanțele militare l-au condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru că i-a cerut bani și favoruri sexuale unei subordonate în schimbul definitivării pe funcție.

Tânăra, în vârstă de aproximativ 25 de ani, lucra deja de doi ani sub comanda locotenent-colonelului Iordache, prin detașare, urmărind doar schimbarea oficială a garnizoanei de încadrare din Târgoviște în Bascov.

Deși absolvise o facultate civilă de management, tânăra ar fi avut nevoie de studii postliceale militare pentru a ocupa definitiv postul, mai ales că nivelul de salarizare era corespunzător gradului de plutonier, în timp ce ea era doar sergent.

Ce însemna „atitudinea Zen” pe care comandantul i-o propunea subordonatei

Pe parcursul anului 2022, în schimbul modificării condițiilor de încadrare pe post, lt.col. (r) Ionel Iordache (52 de ani) i-a cerut tinerei să adopte față de el un „comportament Zen”, adică să vină la serviciu în haine civile, să poarte părul desfăcut, să îi prezinte fotografii „din viața personală” și să îl lase să o atingă.

Cum tânăra refuza constant propunerile indecente ale comandantului, acesta i-a pretins și sume de bani, cuprinse între 1.000 de lei și 3.000 de euro.

„Inculpatul din prezenta cauză a început să aibă anumite pretenții de la mine, să-mi facă anumite aluzii cu tentă sexuală , să mă prezint la muncă în ținută civilă, iar nu în ținută militară, respectiv să-l las să mă atingă în diverse locuri. (…)

, să mă prezint la muncă în ținută civilă, iar nu în ținută militară, respectiv (…) Am formulat denunț în 16.12.2022 deoarece nu mai suportam să primesc avansuri din partea inculpatului . (...)

. (...) Întrucât eu nu am acceptat avansurile inculpatului de a mă atinge și de a veni în ținută civilă, etc, inculpatul a încercat să-mi ceară diverse sume de bani (…) Sumele de bani a început să mi le ceară după ce s-a finalizat selecția, respectiv în luna martie 2023 (…)

(…) Sumele de bani a început să mi le ceară după ce s-a finalizat selecția, respectiv în luna martie 2023 (…) A început solicitându-mi suma de 3.000 lei a crescut la 1.000 euro, a ajuns la 3.000 euro și ulterior l-am întrebat de ce își modifică suma. S-a răzgândit și nu mi-a spus o sumă, dar trebuia să îi dau pe parcursul a doi ani de zile pentru că eu nu puteam să mă mut (…)

și ulterior l-am întrebat de ce își modifică suma. S-a răzgândit și nu mi-a spus o sumă, dar de zile pentru că eu nu puteam să mă mut (…) În momentul în care inculpatul modifica suma de bani pe care o solicita, i-am spus acestuia să indice o anumită sumă de bani pe care să nu o mai schimbe și să se termine cu totul. (...) Doream să-mi spună odată pentru totdeauna care sunt solicitările. Nu am încercat să-l determin pe acesta să comită o infracțiune, deoarece el îmi cerea sume de bani”, a arătat tânăra în fața instanței de judecată.

Comandantul, în interceptări: „Mai stai așa, un pic! Hai că nu-ți fac nimic!”

Cu ocazia redactării denunțului la DNA, tânăra sergent a depus zeci de fișiere audio, respectiv înregistrări ale discuțiilor cu lt.col. (r) Ionel Iordache, pe care le-a făcut cu telefonul mobil.

Procurorii au reținut în rechizitoriu că primirea sumei de bani era un folos secundar urmărit de comandantul unității militare, din mijloacele de probă administrate rezultând în mod cert că folosul principal era cel de natură sexuală, anume martora denunțătoare să adopte „atitudinea Zen”.

Denunțătoarea: Care e prețul de pornire?

Iordache Ionel: 3.000 de euro să... să încerci cum ai zis tu, dar nu... nu promitem. Cum ai zis?

Denunțătoarea: Da. (…)

Iordache Ionel: 4.000? 5.000? Având în vedere că au mai crescut prețurile...

Denunțătoarea: Da? (…)

Iordache Ionel: Mda! în fine! Unde rămăsesem?

Denunțătoarea: Prețul.

Iordache Ionel: Prețul... sărim peste. Da. Prețul e foarte important.

Denunțătoarea: Da. (…)

Iordache Ionel: Zen... cât? Aveam 4 condiții: să vii cu părul desfăcut...

Denunțătoarea: A! Așa.

Iordache Ionel: Așa (…) ți-am zis să vii. Ai zis că «vin, că nu vin, că...». Știi, m-ai aburit cu abureli. Și când ai văzut că nu sunt eu la serviciu, ai venit din liber făcută la păr și nu știu ce.

Denunțătoarea: Păi am venit din liber.

Iordache Ionel: Făcută la păr. Nu eram eu, de aia. Mă rog de tine 2 luni să vii cu părul desfăcut...

Denunțătoarea: Păi atunci fusesem undeva și...

Iordache Ionel: Ai rămas de seara. Am înțeles!

Denunțătoarea: Da.

Iordache Ionel: Și s-a întâmplat că nu erai obosită și se putea să... să... A! Am înțeles. Deci nu că îmi făcusei mie înadins.

Denunțătoarea: Da.

Iordache Ionel: Să vii în civil când mai vii. Să îmi arăți poze și să nu mai zic «Vă rog frumos!»

Denunțătoarea: Da. Păi eu nu respect condițiile.

Iordache Ionel: Nu respecți condițiile.

Denunțătoarea: Nu. întrebați și celelalte fete și...

Iordache Ionel: Păi nu...[neinteligibil]...

Denunțătoarea: Păi eu gata, m-am exclus.

Iordache Ionel: Te-ai exclus. Da. Rămâne... cine?

Denunțătoarea: (…) și (…). Negociați cu ele atunci.

Iordache Ionel: Da.

Denunțătoarea: Eu mă retrag din joc.

Iordache Ionel: Din joc, î?

Denunțătoarea: Da.

Iordache Ionel: Îți convine să te duci înapoi la Târgoviște?

Denunțătoarea: Da.

Iordache Ionel: Ești și rea, așa (…) Spune-mi ce ofertă. Eu ți-am făcut ofertă. Nu e... nu e bună. Da? Nu e bună.

Denunțătoarea: Nu pot. Eu nu sunt eu în măsură să fac ofertă pentru mine.

Iordache Ionel: Ce ofertă faci tu? Ce ofertă faci tu?

Denunțătoarea: Dacă aș vrea să ajut un om, l-aș ajuta fără a cere nimic în schimb, că de aia e ajutor. Dacă nu... (…) Dumneavoastră dacă mai faceți altă ofertă. Nu sunt de acord cu ea.

Iordache Ionel: Hai, mă (…)!

Denunțătoarea: Nu.

Iordache Ionel: Hai că nu-ți fac nimic!

Denunțătoarea: Nu, mă duc la birou.

Iordache Ionel: Nu-ți fac nimic!

Denunțătoarea: Păi spuneți, că vă aud!

Iordache Ionel: Păi nu pot să vorbesc.

Denunțătoarea: Păi vă aud. Puteți să vorbiți și mai încet.

Iordache Ionel: Dar... dar aseară ... de la fumat, dar am mai... n-am băut rece, dar nu știu, mă doare în gât.

Denunțătoarea: Păi vorbiți așa că aud.

Iordache Ionel: Mai stai așa, un pic! Hai că nu-ți fac nimic! Hai, mai vii?! (…)

Denunțătoarea: (Stați – n.r.) c-aveți mâinile reci! ...[râde]... Și eu mă chinui aici să... fac calde.

Iordache Ionel: Te-ajut? Hai să-ți dau...[neinteligibil]... să te-ajut!...[vorbește în șoaptă]... reaua și încăpățânata (…) și... nu știu cum să o mai cataloghez.

În fața instanței de fond, comandantul a susținut că „a glumit”

Pe data de 29 decembrie 2025, Tribunalul Militar București l-a condamnat pe lt.col. (r) Ionel Iordache la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru trafic de influență, pentru considerentele extrase de Libertatea din Hotărârea nr. 139/2025:

„ Chiar procedeele ingenioase la care inculpatul a apelat (solicitarea martorei să emită propriile oferte în condițiile în care competiția pentru transfer se putea dovedi acerbă, convorbiri telefonice colocviale cu comandanții eșaloanelor superioare în prezența martorei denunțătoare…) sunt un apanaj important la influenței și erau folosite pentru captarea interesului martorei pentru ca aceasta să accepte ceea ce el solicita și considera mai important ca preț al traficării influenței pentru obținerea funcției [„Ideea ca eu să mă mut definitiv la Bascov a avut-o inculpatul”].

(solicitarea martorei să emită propriile oferte în condițiile în care competiția pentru transfer se putea dovedi acerbă, convorbiri telefonice colocviale cu comandanții eșaloanelor superioare în prezența martorei denunțătoare…) [„Ideea ca eu să mă mut definitiv la Bascov a avut-o inculpatul”]. Tribunalul reține că apărările principale ale inculpatului nu pot neutraliza probele administrate care permit instanței să ajungă concluzia existenței faptelor contestate.

care permit instanței să ajungă concluzia existenței faptelor contestate. Pe de o parte, dacă inculpatul ar fi fost implicat într-o activitatea jocandi causa (n.r. – în glumă, fără efecte juridice) nu ar fi avut ca scop obținerea de beneficii în numerar sau de natură sexuală în demersul său (din convorbirile redate mai jos rezultând caracterul lor esențial și cât se poate de serios pentru inculpatul din prezenta cauză), și nu și-ar fi implementat strategia pe parcursul a mai multor luni de zile. Pe de altă parte, cel care acționează jocandi causa este, prin natura sa, predispus să obțină cât mai multă vizibilitate.

(n.r. – în glumă, fără efecte juridice) (din convorbirile redate mai jos rezultând caracterul lor esențial și cât se poate de serios pentru inculpatul din prezenta cauză), Pe de altă parte, cel care acționează jocandi causa este, prin natura sa, predispus să obțină cât mai multă vizibilitate. În schimb, inculpatul a fost preocupat ca faptele sale să fie cunoscute de un cerc restrâns de colaboratori suspectând, cel puțin, că acțiunile sale încalcă legea penală pentru satisfacerea unui interes personal, particular, fără a lua în considerare repercusiunile pe care o astfel de acțiune le poate avea la nivelul unității militare.

suspectând, cel puțin, că acțiunile sale încalcă legea penală pentru satisfacerea unui interes personal, particular, fără a lua în considerare repercusiunile pe care o astfel de acțiune le poate avea la nivelul unității militare. Legat de pretinsa provocare la săvârșirea infracțiunii (martora denunțătoare l-a provocat în mod continuu să săvârșească infracțiunea care face obiectul acuzării), instanța observă că nu au fost aduse argumente convingătoare în sprijinul celor susținute , ci doar s-au făcut aprecieri de natură subiectivă, care, în esență, reprezintă considerații ale apărării cu privire la infracțiunea reținută în sarcina inculpatului.

(martora denunțătoare l-a provocat în mod continuu să săvârșească infracțiunea care face obiectul acuzării), , ci doar s-au făcut aprecieri de natură subiectivă, care, în esență, reprezintă considerații ale apărării cu privire la infracțiunea reținută în sarcina inculpatului. Instanța reține că atât comportamentul inculpatului, cât și modul în care au decurs întâlnirile cu martora denunțătoare sunt relevante din perspectiva înlăturării apărărilor referitoare la existența provocării polițienești și a constatării faptului că acesta pare să fi cunoscut activitățile specifice legate de transferul nelegal al acesteia, existând indicii că ar fi fost familiarizat cu terminologia specifică utilizată și cu modul posibil de derulare a unei astfel de activități.

și a constatării faptului că acesta pare să fi cunoscut activitățile specifice legate de transferul nelegal al acesteia, existând indicii că ar fi fost familiarizat cu terminologia specifică utilizată și cu modul posibil de derulare a unei astfel de activități. Agentul provocator se află, din punct de vedere al dreptului substanțial, în postura instigatorului care determină o persoană să ia o rezoluție infracțională. Or, martorul denunțător nu pare că l-a provocat pe inculpat în vederea obținerii de probe, cum a susținut acesta din urmă , nici înainte de a deveni colaborator, nici ulterior, existând suspiciunea că inițiativa discuțiilor privind traficarea influenței pe lângă unii dintre membri Comisiei nr. 11, comisie cu putere decizională asupra procedurii de transfer, a venit din partea inculpatului lt.col.(r.) (Iordache Ionel – n.r.)

, nici înainte de a deveni colaborator, nici ulterior, existând suspiciunea că inițiativa discuțiilor privind traficarea influenței pe lângă unii dintre membri Comisiei nr. 11, comisie cu putere decizională asupra procedurii de transfer, a venit din partea inculpatului lt.col.(r.) (Iordache Ionel – n.r.) În ceea ce privește faptele comise de inculpat, instanța observă că traficarea influenței pe care inculpatul o avea asupra funcționarilor din cadrul unui organ executiv al armatei, a generat, în primul rând, reale și grave stări de pericol, pe de o parte, pentru reputația și credibilitatea Comandamentului Logistic Întrunit , instituție responsabilă cu selecția personalului militar în cadrul logistic, conform documentelor oficiale și legilor din domeniul apărării, iar, pe de altă parte, pentru onestitatea, integritatea și cinstea funcționarilor publici care își desfășoară activitatea în organismul arătat.

instanța observă că pe care inculpatul o avea asupra funcționarilor din cadrul unui organ executiv al armatei, , instituție responsabilă cu selecția personalului militar în cadrul logistic, conform documentelor oficiale și legilor din domeniul apărării, care își desfășoară activitatea în organismul arătat. Traficarea influenței de către inculpat a fost de natură să creeze și să inducă ideea deosebit de periculoasă că , prin promovarea unei astfel de atitudini, pe căi oculte, contrare normelor legale, se pot primi orice favoruri din partea funcționarilor publici care organizează evaluarea și selecția candidaților pentru diferite funcții sau programe în domeniul logistic. (…)

, prin promovarea unei astfel de atitudini, pe căi oculte, contrare normelor legale, din partea funcționarilor publici care organizează evaluarea și selecția candidaților pentru diferite funcții sau programe în domeniul logistic. (…) Fapta inculpatului este cu mult mai gravă câtă vreme inițiativa comiterii infracțiunii a pornit chiar de la inculpat [„Ideea ca eu să mă mut definitiv la Bascov a avut-o inculpatul”], el fiind cel care a stabilit modalitatea în care urmau să se poarte discuțiile pentru rezolvarea problemelor martorei denunțătoare, dar și prețul serviciilor oferite martorei. Primirea sumei de bani era un folos secundar urmărit de inculpat, din mijloacele de probă administrate rezultând în mod cert că folosul principal era cel de natură sexuală , anume martora denunțătoare să adopte atitudinea Zen. (…)

[„Ideea ca eu să mă mut definitiv la Bascov a avut-o inculpatul”], el fiind cel care a stabilit modalitatea în care urmau să se poarte discuțiile pentru rezolvarea problemelor martorei denunțătoare, dar și prețul serviciilor oferite martorei. , anume martora denunțătoare să adopte atitudinea Zen. (…) Comportamentul inculpatului a fost menit să introducă în interiorul organului executiv al armatei interese de natură privată, străine scopurilor urmărite într-un stat democratic, ceea ce îl exclude pe inculpat de la orice posibilitate de a fi reținută în favoarea sa a unor circumstanțe atenuante”, se arată în Hotărârea nr. 139/2025.

Justificarea pedepsei „spre minimum”: S-a diminuat impactul infracțiunii

Judecătorul de la Tribunalul Militar București i-a aplicat locotenent-colonelului Ionel Iordache o pedeapsă orientată spre minimum prevăzut de lege în baza circumstanțelor personale:

„ În același timp, nu pot fi trecute cu vederea în privința inculpatului anumite circumstanțe personale care sunt valorificate în cazul oricărui infractor, cum ar fi lipsa antecedentelor penale și o bună reputație , inclusiv o bună conduită în familie și societate.

care sunt valorificate în cazul oricărui infractor, cum ar fi , inclusiv o bună conduită în familie și societate. Instanța observă că inculpatul deținea la data săvârșirii faptelor funcția de comandant al U.M. 02286 Bascov - Depozitul 100 carburanți-lubrifianți Valea Argeșului și este absolvent de studii universitare.

Astfel, acestea sunt circumstanțe de individualizare în favoarea inculpatului, și vor ajuta la aplicarea unei pedepse principale de 3 ani, situată în apropierea limitei minime a intervalului de individualizare (între 2 ani și 7 ani închisoare) .(…)

.(…) Referitor la modalitatea de individualizare a executării, instanța reține că într-un sistem de drept care pune accent pe caracterul educativ al sancțiunilor penale și nu pe latura punitivă , primordială fiind corijarea comportamentului celor care săvârșesc fapte penale, trecerea unei perioade de 3 ani de la momentul comiterii infracțiunii reduce pericolul social și implicit nevoia societății de sancționare a individului prin executarea pedepsei în regim de detenție.

, primordială fiind corijarea comportamentului celor care săvârșesc fapte penale, și implicit nevoia societății de sancționare a individului prin executarea pedepsei în regim de detenție. În raport de aceste considerații, având în vedere intervalul de timp suficient pentru a legitima concluzia unei diminuări a impactului infracțiunii comise asupra colectivității militare, dar și pe cea a conturării unor posibilități concrete de reintegrare socială a inculpatului, instanța apreciază fondate concluziile Ministerului Public cu privire la cuantumul pedepsei aplicate și la modalitatea de executare și, constatând îndeplinite condițiile prevăzute de art. 91 alin. (1) lit. a)-d) Cod penal, va dispune suspendarea sub supraveghere e executării pedepsei rezultante (…).”, mai reține instanța de fond.

Curtea Militară de Apel: S-a comportat nedemn pentru un comandant

Lt.col. Ionel Iordache a atacat soluția pe fond pe rolul Curții Militare de Apel București, unde a pierdut procesul pentru următoarele motive, din cuprinsul Hotărârii nr. 65/2026:

„În speţă, Curtea reţine că inculpatul lt.col. (r) (Iordache Ionel – n.r.) a promis că îi va determina, în baza unei influențe reale, pe col. (…) - comandant al Bazei 1 logistică teritorială «Carpatica» și col. (…) - șeful Oficiului asigurare sprijin logistic întrunit din cadrul Comandamentului Logistic întrunit - M.Ap.N., în dubla calitate a acestora din urmă, de ofițeri ai structurilor superioare, dar mai ales de membri în Comisia nr. 11, comisie cu putere decizională asupra procedurii de transfer, ca, atât prin exercitarea propriilor atribuții și aprecieri, cât și prin determinarea unor colegi din cadrul Comisiei nr. 11, ca, la rândul lor, și aceștia să-și exercite propriile atribuții și aprecieri, astfel încât, martora (subordonata – n.r.) să obțină cea mai bună evaluare (notă) și, în final, să fie declarată câștigătoarea procedurii de transfer.

col. (…) - col. (…) - - M.Ap.N., în dubla calitate a acestora din urmă, de ofițeri ai structurilor superioare, dar mai ales de membri în Comisia nr. 11, comisie cu putere decizională asupra procedurii de transfer, ca, atât prin exercitarea propriilor atribuții și aprecieri, cât și prin determinarea unor colegi din cadrul Comisiei nr. 11, ca, la rândul lor, și aceștia să-și exercite propriile atribuții și aprecieri, Contrar celor susținute de procuror în apelul declarat, prima instanță a reținut în încadrarea juridică a faptelor deduse judecății săvârșirea infracțiunii în două modalități normative alternative , atât a pretinderii cât și a acceptării promisiunii (pagina 38 a sentinței penale).

, atât a pretinderii cât și a acceptării promisiunii (pagina 38 a sentinței penale). Este adevărat că în analiza elementului material, prima instanță s-a limitat la expunerea modalității în care inculpatul a pretins sub forma unei oferte sume de bani sau foloase de altă natură, însă în mod corect a reținut și cealaltă variantă de săvârșire, respectiv acceptarea promisiunii.

sub forma unei oferte sume de bani sau foloase de altă natură, Analizând procesele-verbale de redare a conversațiilor înregistrate, întocmite de ofițeri de poliție judiciară ai DNA, se observă că martora denunțătoare îl întreabă pe inculpat de ofertă, arătând disponibilitate pentru îndeplinirea acesteia, după care afirmă că va preda suma de bani la finalul procedurii de transfer sau mai târziu, iar inculpatul acceptă această promisiune. (…)

la finalul procedurii de transfer sau mai târziu, (…) În ceea ce privește conduita după săvârșirea infracțiunii şi în cursul procesului penal, Curtea reține că inculpatul a avut o atitudine nesinceră pe parcursul procesului penal , încercând să minimizeze consecințele comportamentului său.

, încercând să minimizeze consecințele comportamentului său. Sub aspectul circumstanțelor personale, Curtea reține că inculpatul este în vârstă de 52 ani, este integrat social, iar în prezent nu mai este cadru militar activ, fiind trecut în rezervă.

Curtea, însă, nu poate face abstracție de comportamentul nedemn pe care inculpatul l-a adoptat în perioada în care era comandantul unei unități militare.

Astfel, Curtea constată că nu există circumstanțe personale deosebite care să justifice aplicarea unei sancțiuni penale mai blânde față de inculpat iar în favoarea inculpatului, nu se poate reține niciuna dintre circumstanțele atenuante prevăzute de Codul penal, întrucât nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege”, rețin judecătorii militari hotărârea definitivă de condamnare din data de 27 mai 2026.