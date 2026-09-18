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Problemele cu banii îmbătrânesc creierul: „Resursele mentale sunt redirecționate către aceste griji imediate”

Mihai Toma
Mihai Toma
Jurnalist
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Un studiu britanic arată că stresul financiar accelerează îmbătrânirea creierului. Sursa foto: Envato
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Un studiu britanic, publicat în revista „Innovative Aging” și citat de Washington Post, arată că stresul financiar pe termen lung poate accelera îmbătrânirea creierului. Cercetătorii au monitorizat 2.700 de persoane născute în martie 1946, analizând sănătatea și condițiile lor de viață.

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Cercetările, realizate de o echipă de oameni de știință britanici, au analizat datele a peste 2.700 de persoane născute în martie 1946.

O observație remarcabilă a fost că indivizii care, între 20 și 50 de ani, au făcut parte din cele mai sărace 20% dintre gospodării au obținut scoruri mai mici la testele de memorie și au avut un ritm mai lent în realizarea sarcinilor cognitive.

Rezultate similare au fost înregistrate și în cazul celor care au raportat dificultăți financiare repetate în jurul vârstei de 40 de ani.

Cercetătorii au luat în calcul și alți factori ce ar putea influența funcționarea creierului, cum ar fi condițiile dificile din copilărie, nivelul de educație și abilitățile cognitive din primii ani de viață.

Cu toate acestea, rezultatele au rămas similare, sugerând că problemele financiare prelungite la vârsta adultă contribuie la deteriorarea sănătății creierului.

Impactul stresului financiar asupra creierului

Stresul cauzat de dificultățile financiare constante, cum ar fi plata facturilor sau a altor cheltuieli esențiale, consumă resursele cognitive ale creierului.

„Resursele mentale sunt redirecționate către aceste griji imediate, ceea ce lasă mai puțin spațiu pentru alte activități cognitive”, explică cercetătorii.

Mai mult decât atât, stresul cronic poate declanșa procese inflamatorii în organism, accelerând deteriorarea cognitivă. Persoanele cu dificultăți financiare sunt, de asemenea, mai expuse riscurilor unor obiceiuri dăunătoare precum fumatul sau consumul excesiv de alcool, ceea ce poate agrava declinul cognitiv.

Autorul principal al studiului, Jacques Wels, subliniază că „rezultatele noastre indică mai degrabă că problemele financiare afectează creierul, nu că sănătatea precară determină sărăcia”.

Declin cognitiv mai lent la vârste înaintate

O constatare surprinzătoare a fost că, după vârsta de 50 de ani, declinul cognitiv al persoanelor cu dificultăți financiare era mai lent decât al celor cu o situație materială mai bună.

Cu toate acestea, cercetătorii avertizează că acest fenomen nu este un semn de speranță. Ei consideră că multe dintre schimbările negative s-ar fi produs deja înainte de vârsta înaintată, lăsând puțin loc pentru deteriorare ulterioară.

Există și o altă posibilitate: persoanele cele mai afectate de stresul financiar și de bolile asociate, cum ar fi problemele cardiace sau cancerul, ar putea să nu fi supraviețuit pentru a participa la evaluările ulterioare.

Nu este doar o problemă de bani

Studiul subliniază că problema nu rezidă doar în nivelul veniturilor. Este vorba despre ani întregi trăiți în incertitudine, stres constant și inegalitate socială.

Cercetările au analizat nu doar memoria și testele cognitive, ci și alte indicatori precum viteza de citire, rezolvarea problemelor matematice și rezultatele scanărilor cerebrale. Astfel, s-a constatat că efectele stresului financiar prelungit pot afecta nu doar starea generală, ci și funcționarea directă a creierului.

Îmbunătățirea condițiilor financiare și sociale ar putea contribui nu doar la bunăstarea generală a oamenilor, ci și la reducerea riscurilor de declin cognitiv și demență pe termen lung

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Tags: Marea Britanie Anglia
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