Alegerea culorii perfecte pentru pereți poate fi o provocare. Culoarea care arată bine pe mostre mici poate părea prea întunecată sau rece în cameră. Descoperă regula 60-30-10 pentru echilibru perfect, dezvăluită de experții consultați de TSN.

Alegerea culorii pereților poate părea simplă, dar este adesea mai complicată decât ne imaginăm.

O nuanță atrăgătoare pe un eșantion mic poate deveni prea întunecată sau rece odată aplicată pe pereți, ori poate să nu se potrivească deloc cu mobilierul din încăpere.

Pentru a evita astfel de probleme, designerii recomandă aplicarea principiului „60-30-10”, un ghid simplu pentru echilibrarea paletei cromatice a unei camere.

Ce înseamnă regula „60-30-10”?

Potrivit specialiștilor, regula „60-30-10” ajută la armonizarea culorilor într-un spațiu, astfel încât acestea să nu concureze între ele.

Nuanța principală ocupă 60% din suprafață - de obicei pereții, fiind vizual dominanți -și setează atmosfera generală a încăperii.

Următorii 30% sunt reprezentați de culoarea secundară, care adaugă profunzime și contrastează delicat cu nuanța dominantă.

Restul de 10% este rezervat accentelelor, detalii precum perne, vaze sau tablouri, care aduc un plus de personalitate spațiului.

De exemplu, o paletă ar putea include 60% bej deschis pentru pereți, 30% verde măsliniu pentru draperii și canapea, iar 10% teracotă pentru accesorii decorative.

Regula nu necesită măsurători exacte, ci doar echilibrul vizual între cele trei proporții.

Cum alegem culoarea pereților conform acestui principiu?

Designerii subliniază că pereții sunt cel mai adesea punctul de plecare pentru paletă. Dacă decorăm o cameră care deja are mobilier, ar trebui să analizăm elementele existente - podeaua, canapeaua sau dulapurile - și să le integrăm în schema cromatică.

De exemplu, dacă canapeaua este verde închis, aceasta poate fi considerată culoarea secundară (30%), pereții pot fi vopsiți într-o nuanță care se armonizează cu verdele, iar accentele decorative pot adăuga o nuanță contrastantă.

Culoarea pereților nu trebuie să fie neapărat neutră (alb, bej sau gri).

Designerii recomandă nuanțe precum albastru, teracotă sau chiar tonuri mai închise, cu condiția să se integreze armonios în paleta generală.

Impactul iluminatului asupra culorilor

Un alt aspect important este lumina, naturală sau artificială, care influențează percepția culorii.

În camere cu ferestre orientate spre nord, lumina naturală poate face ca nuanțele reci (verde, albastru, gri) să pară mai intense. În schimb, lumina caldă, de sud, evidențiază tonurile calde precum crem sau roșiatic.

Lămpile artificiale joacă și ele un rol: becurile cu lumină caldă pot „încălzi” vizual pereții, în timp ce luminile reci accentuează albastrul și griul. De aceea, o culoare văzută pe un eșantion sau într-o fotografie nu va arăta mereu la fel în propria locuință.

Specialiștii recomandă testarea culorilor în diferite momente ale zilei și sub diverse tipuri de iluminat înainte de a lua o decizie finală.

Ce trebuie să știm despre subtonuri

Subtonurile, explică experții, sunt nuanțele subtile care apar sub culoarea principală în funcție de lumină sau de culorile alăturate. De exemplu, două vopsele gri pot părea similare, dar una poate avea un subton albastru, iar cealaltă unul verde.

La fel, albul poate fi cald, rece sau chiar rozaliu. Ignorarea subtonurilor poate duce la combinații neașteptate, cum ar fi pereți gri care par albaștri sau albi care capătă o tentă gălbuie.

Pentru a evita astfel de surprize, se recomandă evaluarea culorilor alături de podea, mobilier și iluminat din spațiul respectiv.

Testarea culorilor înainte de vopsire

Un eșantion mic din catalog nu este suficient pentru a anticipa rezultatul final. Este mai sigur să alegeți mai multe opțiuni apropiate și să le testați direct pe pereți, verificându-le aspectul dimineața, la prânz și seara.

Acest proces este deosebit de important pentru nuanțele neutre precum alb, gri sau bej, ale căror subtonuri pot deveni vizibile doar pe suprafețe mari.

Deși utilă, regula „60-30-10” nu trebuie interpretată rigid. Proporțiile pot fi ajustate în funcție de dimensiunea camerei sau de preferințele personale.

Într-un decor monocrom, de exemplu, cele trei proporții pot fi aplicate pe intensități diferite ale aceleași culori.