Laurette traversează o perioadă grea, după ce o procedură estetică non-invazivă efectuată în urmă cu câțiva ani i-a provocat o infecție extrem de gravă. În ultimul an, vedeta a adunat un număr uriaș de spitalizări și a fost supusă la peste 30 de proceduri chirurgicale.

Substanța injectată a migrat în timp către piciorul stâng, declanșând o serie de complicații severe care au necesitat intervenția repetată a cadrelor medicale.

Cea mai recentă intervenție a avut loc în urmă cu trei săptămâni, iar starea sa de sănătate rămâne una delicată. Externată recent, Laurette a mărturisit că procesul de recuperare este extrem de anevoios, iar durerile nu au dispărut complet.

Laurette: „Sunt cu plaga deschisă la picior"

Dificultățile de deplasare o împiedică să conducă sau să o ducă pe fiica ei la școală, vedeta fiind nevoită să își adapteze complet stilul de viață la rigorile impuse de starea sa fizică.

„Sunt în recuperare, nu sunt bună de nimic, doar aștept să vină ziua, momentul în care să mă pot vindeca în totalitate, să mă pot întoarce la activitățile mele, la muncă, la copil. Nu mai sunt acele dureri foarte mari, dar nu am scăpat de ele. Am dureri și acum la picior, adică nu am mobilitate, nu am forță în picior, nu pot merge bine. Nu o pot duce nici pe fiica mea la școală. Nu am cum să conduc”, a mărturisit Laurette conform Spynews.

Planul de tratament este îngreunat de faptul că vedeta nu poate începe ședințele de kinetoterapie.

Intervenția următoare este programată peste două sau trei săptămâni, când va fi necesară o nouă internare și o nouă procedură chirurgicală sub anestezie pentru închiderea definitivă a leziunii.

„Momentan nu am voie să fac niciun fel de exercițiu medical, kinetoterapeutic, dacă la asta te gândești, pentru că am fost pe tratamente și pe operații și nu am apucat să fac, pentru că momentan sunt cu plaga deschisă la picior și va trebui să stau o lună de zile cu ea așa. Este o plagă deschisă cam de 10 centimetri. Pur și simplu e tăiat și lăsat deschis ca să poată ieși infecția. Așa au decis medicii după mai multe intervenții, că asta e cea mai bună soluție, de a lăsa plaga deschisă să se poată elimina infecția aceasta din picior.

Laurette se va întoarce la spital

Acum sunt pe tratament, iau antibiotice, iau vitamine, tot felul de vitamine din astea care ajută la susținerea sistemului imunitar, pentru că după atâtea operații. Chiar le număram săptămâna trecută împreună cu domnul doctor și cred că am depășit 30. Trebuie să merg înapoi la spital să mă interneze ca să mi-o închidă plaga, iar aceasta e tot o operație. E o plagă deschisă, adică nu am cum să mi-o închidă pe viu, nu există așa ceva”, a adăugat aceasta pentru aceeași sursă.

Pe lângă durerile fizice, episoadele repetate de spitalizare au lăsat urme vizibile și asupra fizicului vedetei. Pierderea masei musculare și scăderea drastică în greutate au apărut ca urmare directă a stării de suferință prelungită.

Laurette a slăbit 17 kilograme

Laurette a slăbit aproape 17 kilograme în această perioadă, ajungând de la o greutate inițială de 75 de kilograme la sub 60 de kilograme, o schimbare pe care nu și-a dorit-o având în vedere înălțimea sa.