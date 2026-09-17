Un câștigător la loterie din Marea Britanie este căutat de organizatori, având la dispoziție mai puțin de 24 de ore pentru a intra în posesia unui premiu în valoare de 1.000.000 de lire sterline.

Termenul limită expiră pe 18 septembrie

Termenul-limită legal pentru revendicarea câștigului expiră la finalul zilei, iar dacă biletul norocos nu va fi prezentat la timp, întreaga sumă va fi pierdută definitiv de posesorul de drept. Biletul norocos a fost cumpărat în districtul londonez Richmond, însă până în prezent nimeni nu a revendicat premiul.

În aceste condiții, reprezentanții Loteriei Naționale au lansat un apel către locuitori să își verifice biletele, în speranța că persoana care deține combinația câștigătoare va fi identificată înainte de expirarea termenulu relatează The Sun.

Extragerea a avut loc pe 19 august, iar biletul a fost completat cu cinci numere principale, precum și numărul Bonus Ball. Numerele câștigătoare extrase au fost 4, 8, 10, 17, 23 și 28, iar Bonus Ball a fost 16.

Dacă norocosul câștigător nu mai deține biletul poate face o reclamație la Allwyn, operatorul Loteriei Naționale, dar trebuie să o facă în termen de 30 de zile de la extragere – care are loc vineri, 18 septembrie.

Dacă biletul există, banii pot fi ridicați până în februarie 2027

Reprezentanții companiei au făcut un apel public pentru identificarea câștigătorului.

„Imaginați-vă că descoperiți că un bilet cumpărat în urmă cu câteva săptămâni valorează șapte cifre. Exact acest lucru s-ar putea întâmpla unui jucător Lotto din districtul londonez Richmond", a declarat Toby Moxham, responsabilul pentru serviciile oferite câștigătorilor în cadrul Allwyn.

Acesta i-a îndemnat pe oameni să discute cu prietenii, membrii familiei, colegii și vecinii pentru a contribui la găsirea persoanei care deține biletul câștigător.

Cei care cred că ar putea fi câștigătorul sunt sfătuiți să contacteze Loteria Națională pentru a face demersurile necesare în vederea revendicării premiului.

Dacă norocosul câștigător deține încă biletul, termenul pentru revendicarea premiului este mai lung, acesta având la dispoziție până la 15 februarie 2027.