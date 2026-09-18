O familie din Marea Britanie a plătit 3.500 de lire, aproximativ 4.073 de euro, pentru o vacanță all-inclusive de 10 nopți în Grecia, însă a plecat acasă cu trei zile mai devreme. Cazarea de la un resort de patru stele din Kos ar fi avut camere degradate, probleme la piscină și condiții care i-au determinat pe turiști să ceară ajutorul agenției și, în cele din urmă, să renunțe la vacanță, relatează The Mirror.

Vacanță de coșmar pe insula Kos

O familie britanică a plătit aproximativ 4.073 de euro pentru o vacanță all-inclusive de 10 nopți în Kos, Grecia, însă experiența s-a încheiat cu trei zile mai devreme. Familia a reclamat condițiile de la Kipriotis Village Resort, un hotel promovat ca unitate de patru stele, și a susținut că a găsit camere degradate, probleme la instalații, o piscină despre care spune că era verde și mâncare „crudă”.

Adam, soția sa și cei doi copii au rezervat vacanța prin Loveholidays, după ce au găsit o ofertă pentru Kipriotis Village Resort.

Familia a plătit 3.500 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 4.073 de euro.

Adam a spus că prețul părea atractiv, mai ales în condițiile în care, potrivit acestuia, tarifele pentru perioada de vârf puteau ajunge la 5.000-6.000 de lire sterline, adică aproximativ 5.819 - 6.982 de euro.

„Nu ne așteptam la Ritz”

Familia a ajuns la resort în noaptea de 14 august. Chiar înainte de sosire, Adam spune că șoferul de taxi i-ar fi avertizat în legătură cu hotelul.

Problemele au devenit evidente imediat după ce familia a intrat în cameră. Adam a susținut că podelele erau deteriorate, pereții aveau găuri, iar instalațiile sanitare și aerul condiționat nu funcționau corespunzător.

„Nu ne așteptam la Ritz, dar ne așteptam la curățenie și la ceva locuibil”, a declarat acesta.

Potrivit turistului, în cameră existau pânze de păianjen, mucegai în zona căzii, iar toaleta curgea continuu. Familia a mai reclamat și siguranța unei balustrade din camera amenajată pe două niveluri.

Adam a susținut că balustrada se mișca atât de mult încât se temea pentru siguranța copiilor.

„Practic era o ruină.”

Familia a primit o altă cameră

După reclamațiile făcute la recepție, familia spune că a primit ulterior posibilitatea de a vedea o altă cameră.

Adam a afirmat că aceasta nu semăna cu imaginile prezentate în oferta de vacanță, însă era la un singur nivel și avea podeaua intactă. Pentru familie, siguranța copiilor a devenit prioritară.

Potrivit relatării, hotelul i-ar fi solicitat turistului să semneze un formular de renunțare la anumite drepturi înainte de a primi camera. Adam spune că a refuzat și că, ulterior, i s-a comunicat că poate plăti 280 de euro pentru cameră fără să semneze documentul.

Familia a acceptat în cele din urmă costul suplimentar, deși Adam a spus că situația nu era ceea ce rezervase inițial.

„Piscina era verde”

Problemele reclamate nu s-ar fi limitat la camere.

Adam a descris și zonele comune ale resortului ca fiind într-o stare necorespunzătoare. Printre problemele reclamate s-au numărat piscina, toboganele pentru copii, șezlongurile și terenurile sportive.

„Piscina era verde, existau pete verzi pe margine, iar scurgerile erau verzi”, a susținut el.

Turistul a mai spus că apa de la toboganele pentru copii avea o culoare maronie și un miros pe care l-a asociat cu canalizarea.

Potrivit acestuia, unele facilități sportive erau închise, iar zona destinată copiilor nu funcționa așa cum se aștepta familia.

Familia a reclamat și calitatea alimentelor servite la resort.

Adam a susținut că a primit carne de pui insuficient preparată și a criticat modul în care era prezentată mâncarea.

„Oamenii primeau mâncare crudă. Am mers să iau o frigăruie de pui și era crudă înăuntru.”

Tatăl a mai spus că, din cauza condițiilor, familia a încercat să petreacă cât mai mult timp în afara resortului, mergând la parcuri acvatice și în excursii.

„Nu vă pot spune cât de rău a fost locul”, a afirmat Adam.

Familia a plecat acasă cu trei zile mai devreme

După mai multe discuții cu hotelul și Loveholidays, familia a decis în cele din urmă să își întrerupă vacanța.

În loc să rămână cele 10 nopți rezervate, britanicii au plecat acasă cu trei zile mai devreme.

Adam a criticat în special modul în care spune că a fost gestionată situația de către agenția de turism, susținând că nu a primit suficient sprijin pentru găsirea unei alternative.

Loveholidays a transmis că regretă experiența familiei și că investighează problemele reclamate direct cu hotelul.

Compania a declarat că i-a oferit lui Adam scuze și o rambursare de 1.799 de lire sterline, adică aproximativ 2.094 de euro, sumă care reprezintă, potrivit companiei, 50% din costurile totale de cazare și cheltuielile suportate.

„Ne pare foarte rău că experiența recentă a lui Adam și a familiei sale la hotelul lor din Grecia nu a fost la înălțimea standardelor noastre obișnuite și investigăm problemele ridicate direct la hotel.”, a transmis compania de turism.

Loveholidays a precizat că hotelul este clasificat la patru stele conform sistemului oficial de clasificare hotelieră din Grecia și standardelor locale.

Nu este prima reclamație privind resortul din Kos

Cazul lui Adam vine după o altă relatare critică despre același resort.

O turistă britanică, Linda Martin, a povestit anterior despre condițiile găsite la Kipriotis Village Resort și a spus că experiența a determinat-o să caute un alt hotel.

„Când ne-am plimbat în jurul zonei piscinei, aceasta era abandonată, șezlongurile erau atârnate și nu mai văzusem nimic asemănător.”, a povestit aceasta.

În cazul acesteia, Loveholidays ar fi rambursat 1.772 de lire sterline, aproximativ 2.062 euro.