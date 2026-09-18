Oana Roman a avut câteva zile grele după ce un virus a pus-o la pat. Vedeta a mers la spital pentru investigații, iar medicii i-au pus perfuzii și i-au recomandat un tratament. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, în care a dezvăluit prin ce a trecut.

„Teste negative la Covid și gripă, analize bune, dar starea mea proastă. Am făcut perfuzii cu de toate și mi-a prescris și antibiotic. Sperăm că voi fi mai bine. Mulțumesc tuturor pentru mesaje”, a scris Oana Roman, pe Instagram.

Ieri, 17 septembrie, Oana Roman a ajuns la spital pentru a face mai multe teste de specialitate. În urma investigațiilor, medicii au hotărât să facă perfuzii de hidratare și să urmeze și un antibiotic. Vedeta a revenit cu un nou mesaj pe contul de socializare în care a dezvăluit că i-a interzis fiicei sale să stea în preajma ei, pentru a nu căpăta și ea virusul dur. Oana a publicat o imagine emoționantă în care apare alături de patrupedul ei, care îi stă în permanență în preajmă.

„Mă alină și el cum poate. Pe Isa nu o las aproape de mine ca să nu ia cumva virusul ăsta groaznic”, a transmis Oana Roman.

Recent, Oana Roman a vorbit despre relația pe care o are cu fiica ei, Isabela, și a dezvăluit ce a învățat de la ea pe parcursul anilor.