Un calculator Apple I a fost vândut la licitație pentru o sumă record: piesa istorică semnată de Steve Wozniak a fost cumpărată în 1976 cu 666 de dolari

Un calculator Apple I extrem de rar, cunoscut sub numele de „Hatfield” și semnat de cofondatorul Apple, Steve Wozniak, a fost vândut pentru suma record de 1.148.200 de dolari unui cumpărător anonim, a anunțat casa de licitații Bonhams. Construit în 1976 și achiziționat inițial pentru 666,66 de dolari de Fred Hatfield, acest model este unul dintre cele doar 74 de exemplare Apple I autentificate din lume și se numără printre puținele aflate încă în stare de funcționare.

Ce include acest Apple I de colecție

Pe lângă semnătura lui Wozniak, pachetul vândut la licitație conține o scrisoare semnată de Steve Jobs, cofondatorul Apple, care îl încuraja pe Hatfield să trimită placa de bază pentru un upgrade la modelul Apple II.

De asemenea, cumpărătorul a primit manualul original de operare al Apple I, un manual pentru casete, o invitație la Clubul Proprietarilor Apple I, o sursă de alimentare personalizată, un monitor și tastaturi din aceeași perioadă.

O tranzacție istorică la aniversarea de 50 de ani a Apple

Vânzarea a avut loc în 2026, un an simbolic pentru Apple, care sărbătorește 50 de ani de la înființare.

„Suntem încântați de acest rezultat excepțional pentru Apple I Hatfield, unul dintre cele mai importante repere din istoria calculatoarelor”, a declarat Ian Ehling de la Bonhams. „A fost o onoare să putem oferi primul produs Apple în acest an aniversar”.

Prețul bate toate așteptările

Ultima dată când acest exemplar a fost scos la licitație, în 2013, s-a vândut pentru 671.400 de dolari. Pentru a atrage atenția colecționarilor, Bonhams a promovat intens licitația în septembrie și a expus Apple I în New York.

Potrivit Engadget, licitația finală s-a redus la doi participanți care au crescut prețul peste așteptările inițiale, stabilite la 800.000 de dolari.

O „relicvă” care ne amintește de unde a plecat totul

Apple I, primul produs al companiei, a fost departe de a fi un calculator prietenos cu utilizatorul. Nu includea nici măcar o sursă de alimentare, un monitor sau o tastatură, iar configurația sa standard oferea doar 8KB de memorie RAM și un microprocesor MOS Technology 6502.

Cu toate acestea, permitea rularea Apple Integer Basic și a câtorva jocuri, prin intermediul interfeței opționale Apple Cassette. Un detaliu remarcabil al acestui exemplar este scrisoarea lui Steve Jobs, care oferă mai mult decât o simplă sugestie tehnică. „Scrisoarea reprezintă o dovadă a implicării personale a lui Jobs și Wozniak în primii ani ai Apple, ocupându-se de tot, de la proiectarea și producția produselor, până la suportul pentru clienți”, mai explică Bonhams pe pagina licitației.

Povestea lui Fred Hatfield

În mod surprinzător, Hatfield a refuzat oferta de upgrade la Apple II. În schimb, el a vândut Apple I în cele din urmă pentru 40.000 de dolari, folosind banii pentru a-și finanța câteva mese luxoase și seri plăcute pe Frenchmen Street, în New Orleans, orașul său natal.