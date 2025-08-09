„Folosirea armelor neletale nu este un joc”

În clipul realizat, MAI simulează o nuntă, unde în primele cadre apar mirii care coboară pe o scară decorată, dintr-un restaurant.

În scenele următoare ni se arată dansul mirilor, aruncatul buchetului de către mireasă, iar la un moment dat muzica se schimbă și pe ringul de dans apar niște bărbați mascați, cu mitraliere în mână, pentru a fura mireasa.

În acel moment, participanții la nuntă își pun vestele de polițiști pe deasupra hainelor de gală și încep să le facă morală celor veniți să fure mireasa:

„Furatul miresei este o tradiție, însă folosirea armelor neletale nu este un joc”, spune mirele, după care mireasaa se adresează celor doi mascați: „Pe lângă faptul că sunt supuse autorizării, armele neletale pot pune în pericol viața și liniștea tuturor. Pentru o nuntă sigură și fără incidente, spune „nu” folosirii armelor la furatul miresei”. La final, cei doi bărbați se retrag, iar pe ecran apare sigla MAI.

„Furați nelegal mireasa, țăranilor!

„FURAȚI NELETAL MIREASA, țăranilor!”, „Or fi ei prea subtili ṣi io prea prost”, „Și criminalul ăla zburdă liber prin țară „cu o viteză neobișnuită”, „Mi se pare mie sau sunt mereu aceeași actori?”, „Instrucțiuni neclare, de acum se va fura mireasa cu armă letală”, sunt doar câteva dintre reacțiile care au inundat internetul după vizionarea clipului.

„Mie îmi place cum i-a pus pe hold pe tâlhari ca să-și pună vestele”, „Mă, ce-i acolo la MAI? ori i-au preluat ăia de la „lecții de viață”?, „Nu…nu pot să cred că se poate așa ceva…n are cum!”, „Trebuia să spună că și șpaga cerută pentru înapoierea miresei este ilegală, să se declare și să se impoziteze” sau „Urmează clipul ANAF – „veniturile nedeclarate (chiar si cele din furatul miresei) reprezintă EVAZIUNE FISCALĂ”?, au postat alți internauți.

Publicul-țintă

„Nu mă deranjează deloc, nu mi se adresează. Publicul-ţintă e altul, doar la cocalari se mai fură mireasa. Dacă mesajul ajunge la ei, perfect”, a scris o femeie.

Și creatoarea de conținut Evetastick a avut o reacție la campania Poliției Române: „Hai că ați servit și azi patria! Băi, dar cine vă face comunicare? Cine v-a propus scriptul ăsta și cine de la Poliție l-a aprobat? De asemenea, se folosesc arme când se fură mireasa? Este asta chiar o problemă existentă? Vă rog eu frumos, mai bine nu mai ziceți nimic, nu mai comunicați, lasă!”.

Reacția Poliției Române

Poliția Română a trimis o precizare, în urma articolelor apărute pe seama clipului cu furatul miresei, însă nu explică de ce au șters clipul de pe pagina de socializare.

„Clipul respectiv a fost realizat și asumat la nivelul Poliției Române. Poliția Română derulează constant campanii de prevenire, cu scopul de a atrage atenția publicului asupra unor comportamente, care pot pune în pericol siguranța persoanelor sau pot încălca legea. În perioadele în care sunt organizate nunți, au fost primite mai multe sesizări de la cetățenii de bună credință, care au semnalat faptul că sunt oameni mascați și înarmați pe stradă, în spațiul public”, arată reprezentanții Poliției.

Clipul, arată Poliția Română, „a făcut parte dintr-o activitate de informare, privind utilizarea armelor neletale, în contextul unor tradiții și obiceiuri care, deși pot părea inofensive, pot genera situații periculoase sau pot genera o stare de temere, în rândul societății”.

„Regretăm dacă modul de prezentare nu a fost perceput conform intenției și a generat interpretări, în spațiul online. Mesajul de fond rămâne însă unul important: folosirea oricărui tip de armă, fie ea letală sau neletală, în spații publice, în cadrul unor evenimente, este interzisă și poate atrage răspunderea penală sau contravențională”, spun polițiștii.



