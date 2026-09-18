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Un gest făcut de mulți șoferi la volan va fi interzis de la 1 octombrie în Spania. Amenda poate ajunge la 200 de euro

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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O coloană aglomerată de autoturisme și vehicule mari de marfă prinse într-un ambuteiaj pe mai multe benzi ale unei șosele.
Din 1 octombrie, DGT introduce noi reguli de circulație în Spania. Șoferii nu vor mai putea conduce cu brațul scos pe geam, iar amenda poate ajunge la 200 de euro. Sursa foto: Gettyimages
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Direcția Generală de Trafic (DGT) din Spania introduce, de la 1 octombrie, una dintre cele mai importante modificări ale Codului Rutier din ultimii ani. Printre noile reguli se numără interzicerea unui gest frecvent întâlnit la volan, care poate fi sancționat cu o amendă de până la 200 de euro.

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Circulația rutieră este unul dintre subiectele care îi preocupă cel mai mult pe locuitorii Spaniei, mai ales în marile orașe precum Madrid sau Barcelona. Din acest motiv, Direcția Generală de Trafic (DGT) va actualiza, începând cu 1 octombrie, Regulamentul General de Circulație, iar noile prevederi vizează atât șoferii de autoturisme, cât și motocicliștii și utilizatorii vehiculelor de mobilitate personală.

Autoritățile spun că modificările urmăresc îmbunătățirea siguranței rutiere, reducerea accidentelor și o mai bună gestionare a traficului.

Noi amenzi rutiere în Spania / Imagine generată cu AI
Noi amenzi rutiere în Spania / Imagine generată cu AI

Gestul interzis la volan de la 1 octombrie

Una dintre cele mai importante schimbări îi vizează pe șoferii care conduc cu brațul scos pe geamul mașinii. Începând cu 1 octombrie, acest gest nu va mai fi permis, deoarece, potrivit DGT, reprezintă un risc pentru siguranța rutieră. În cazul unui impact, brațul aflat în afara autoturismului rămâne complet neprotejat și poate suferi răni grave.

Conform publicației La Razon, polițiștii rutieri pot aplica sancțiunea în baza a două articole din Regulamentul General de Circulație. Articolul 3.1 prevede că „este strict interzisă conducerea într-un mod neglijent sau imprudent”. De asemenea, articolul 18.1 stabilește că „șoferul unui vehicul este obligat să își mențină libertatea de mișcare, câmpul necesar de vizibilitate și atenția permanentă asupra conducerii, astfel încât să garanteze propria siguranță, pe cea a ocupanților vehiculului și a celorlalți participanți la trafic”.

Amenzile pot ajunge la 200 de euro

Valoarea sancțiunii depinde de modul în care agentul de poliție apreciază situația.

Până la 100 de euro, dacă poziția șoferului împiedică o poziție corectă la volan sau îngreunează controlul mașinii. Până la 200 de euro, dacă agentul consideră că gestul creează un risc concret pentru siguranța rutieră.

În mod normal, această abatere nu atrage pierderea de puncte de penalizare, cu excepția situațiilor în care este însoțită de o altă încălcare mai gravă a regulilor de circulație.

Alte modificări importante pentru șoferi

Actualizarea Regulamentului General de Circulație aduce și alte modificări importante pentru circulația pe drumurile din afara localităților.

Vehiculele care depășesc mașini imobilizate din cauza unui accident, a unei defecțiuni, a intervențiilor de întreținere sau a operațiunilor de dirijare a traficului vor fi obligate să păstreze o distanță laterală de cel puțin 1,5 metri și să reducă viteza cu minimum 20 km/h față de limita legală de pe acel drum.

Pe autostrăzi și drumuri expres, atunci când circulația este îngreunată de zăpadă, depășirea va fi interzisă. Toate vehiculele vor circula exclusiv pe banda din dreapta, iar banda din stânga trebuie lăsată liberă pentru vehiculele de intervenție și utilajele de deszăpezire.

Devine obligatoriu „coridorul de urgență”

În cazul ambuteiajelor, când mașinile circulă cu viteza pietonului sau sunt complet oprite, șoferii vor fi obligați să se retragă spre marginile carosabilului.

Astfel, va fii eliberat un spațiu central destinat trecerii autospecialelor de poliție, ambulanțelor, pompierilor și altor servicii de urgență. Acest spațiu este denumit de DGT „coridor de urgență” și devine obligatoriu în situațiile de trafic blocat.

Vezi și ce amendă primești dacă circuli singur în mașină pe banda pentru vehicule cu număr mare de pasageri. Radare speciale ca să numere ocupanții din vehicul, în Spania

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Tags: Stiri Spania amendă
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