Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping par să ignore îngrijorările tot mai mari legate de o posibilă „apocalipsă” a inteligenței artificiale și continuă să promoveze dezvoltarea accelerată a acestei tehnologii. Potrivit Business Insider, cei doi lideri își concentrează eforturile pe avansarea în acest domeniu, punând în plan secund avertismentele venite din partea cercetătorilor.

Ce spune Donald Trump despre „Apocalipsa AI”

Trump a minimalizat recent temerile exprimate de experți privind pericolele AI asupra umanității. Aflat în Irlanda, pentru a urmări Irish Open la complexul său de golf din Doonbeg, președintele american a declarat că „cine câștigă cursa AI, câștigă totul”.

Totodată, el a adăugat: „Putem pune limite, putem face una-alta, dar cred că există multe forțe negative care aduc în discuție scenarii care nu se vor întâmpla”.

Ce spune Xi Jinping despre „Apocalipsa AI”

De cealaltă parte, liderul chinez Xi Jinping nu s-a pronunțat direct asupra scenariilor apocaliptice legate de AI. La Summitul BRICS din New Delhi, pe 13 septembrie, Xi a încurajat țările din „Sudul Global”, adică statele în curs de dezvoltare din Asia, Africa și America de Sud, să accelereze crearea unui cadru global de guvernanță pentru AI.

„Ar trebui să construim incubatoare pentru inovație, să modernizăm industriile tradiționale, să dezvoltăm industrii emergente și să pregătim terenul pentru cele ale viitorului”, a declarat Xi, subliniind planurile Chinei de a lansa o comunitate open-source AI pentru țările BRICS.

Șefii AI cer o strânsă colaborare între SUA și China

Între timp, directorii celor mai mari companii de inteligență artificială din SUA, Sam Altman (OpenAI) și Dario Amodei (Anthropic), au cerut colaborare între Washington și Beijing pentru a controla ritmul dezvoltării modelelor AI avansate.

Într-un interviu acordat revistei Fortune, Altman a sugerat că Trump și Xi ar merita Premiul Nobel pentru Pace dacă ar stabili reguli comune pentru dezvoltarea sigură a inteligenței artificiale.

„Chiar dacă doar SUA și China ar conveni asupra unor standarde și teste comune pentru dezvoltarea acestei tehnologii, ar fi o realizare extraordinară pe care cei doi ar putea-o aduce”, a spus Altman, adăugând că un astfel de acord ar putea fi rezumat pe o „foaie de hârtie”.

La rândul său, Amodei a declarat pentru CBS că Statele Unite ar trebui să colaboreze cu China pentru a „impune o limită de viteză în dezvoltarea acestei tehnologii”.

Îngrijorările legate de potențialele riscuri AI au fost amplificate recent

Jacob Coxon, cercetător la Anthropic, și-a dat demisia săptămâna trecută, acuzând companiile OpenAI și Anthropic de iresponsabilitate, afirmând că acestea „joacă un joc periculos cu viețile noastre”.

El a subliniat că unii dezvoltatori de tehnologie sunt conștienți de riscul ca AI să „poată distruge omenirea până la sfârșitul deceniului”.

După plecarea sa, și alți angajați ai acestor companii i-au urmat exemplul, exprimând îngrijorări similare despre posibilele consecințe nefaste ale unei dezvoltări necontrolate a inteligenței artificiale.