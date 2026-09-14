Setarea ascunsă de pe iPhone care reduce răul de mișcare

Pentru mulți oameni, călătoriile cu mașina sau cu autocarul sunt însoțite de rău de mișcare, o stare ce poate fi declanșată de simpla citire a unui mesaj, navigarea pe rețelele sociale ori de vizionarea unui videoclip pe telefonul mobil. Puțini utilizatori știu că Apple a integrat o funcție care reduce această stare de disconfort, fără a limita în vreun fel modul în care este folosit smartphone-ul.

Răul de mișcare: ce este și ce îl declanșează

Dacă ai simțit vreodată o ușoară amețeală sau stare de greață când umblai pe telefonul mobil în timp ce călătoreai într-un automobil, este foarte posibil să fi experimentat un episod de rău de mișcare. În contextul mașinilor moderne, acest fenomen este adesea amplificat inclusiv de folosirea ecranelor mari montate pe bord în timpul deplasării.

Vorbim despre o afecțiune care apare atunci când ochii, urechea internă și corpul transmit creierului semnale contradictorii și poate să apară ori de câte ori corpul rămâne nemișcat, dar este purtat de un vehicul aflat în mișcare ori când te afli pe puntea unei bărci care plutește în larg. Acest tip de rău apare din cauza unui conflict senzorial: ochii transmit creierului că stai pe loc (deoarece privești un ecran fix), în timp ce urechea internă (sistemul vestibular) simte accelerația, frânarea și virajele vehiculului.

La unii oameni apare o formă similară de rău de mișcare în timp ce joacă jocuri video ori când experimentează jocurile video cu realitate virtuală. Printre simptomele răului de mișcare se numără starea de greață, transpirația rece sau durerile de cap, potrivit my.clevelandclinic.org. De obicei, răul de mișcare poate apărea atunci când derulezi conținut pe smartphone sau pe laptop, când folosești mai multe ecrane simultan sau când participi la o întâlnire virtuală în care altcineva controlează ecranul. Totul are legătură cu orientarea spațială, iar simțurile sunt cele care îți oferă percepția locului în care te afli și a modului în care te miști în spațiu.

Ce este „Vehicle Motion Cues”

Mulți călători evită să se uite pe telefoanele altora, însă atunci când te afli în aglomerația din metrou, autobuz, troleibuz ori tramvai este aproape imposibil să nu arunci din greșeală o privire în smartphone-ul unui alt călător. În ultima vreme, poate fi observat tot mai des ceva ciudat, și anume niște puncte care par că dansează pe ecranele telefoanelor. O curiozitate nevinovată, stârnită de acest fenomen, a făcut ca misterul să fie deslușit, în sensul că toți acei oameni au ceva în comun, și anume că ei suferă de rău de mișcare.

Însă ce este cu acele puncte de pe display-ul telefoanelor? Ei bine, acel dans de puncte este, de fapt, o funcție mai puțin cunoscută de pe dispozitivele iPhone, denumită „Vehicle Motion Cues” („Repere de mișcare în vehicul”), care poate contribui la reducerea răului de mișcare. Recenziile utilizatorilor sunt împărțite, însă în ultimele luni, unii dintre ei au devenit adevărați fani ai funcției „Vehicle Motion Cues”. Unii spun că le place atât de mult, încât o țin pornită non-stop, chiar și atunci când nu se află în mișcare. Dar, toți utilizatorii care folosesc această aplicație trebuie să știe că nu ar trebui utilizată în timpul operării unui vehicul în mișcare și în alte situații care necesită atenție pentru a fi în siguranță.

Cum funcționează „Vehicle Motion Cues”

Lansată în septembrie 2024, „Vehicle Motion Cues” a fost introdusă odată cu versiunea iOS 18 a sistemului de operare dezvoltat de Apple și a rămas disponibilă și pe versiunile ulterioare, inclusiv pe iOS 26. Din punct de vedere vizual, funcția se traduce printr-un set de puncte animate, care sunt plasate pe marginile ecranului și care se mișcă sincronizat, în funcție de modul în care se deplasează vehiculul în care se află utilizatorul, folosind accelerometrul și giroscopul telefonului. Aceste puncte nu acoperă conținutul de pe display-ul iPhone-ului și nici nu interferează cu aplicația folosită în acel moment, aflăm de pe site-ul oficial Apple. Aceste puncte pot fi vizibile în timp ce cineva citește un e-mail, când joacă un joc sau când urmărește un videoclip, fără să blocheze nimic din interfață.

Ideea din spatele acestei soluții tehnologice este destul de simplă, dar bine fundamentată științific. Mai exact, smartphone-ul folosește senzorii de mișcare integrați pentru a detecta accelerările, decelerările și virajele pe care le abordează mașina, iar aceste informații sunt transpuse în timp real în mișcarea punctelor de pe marginile ecranului. Atunci când mașina virează la stânga, punctele se deplasează către partea din dreapta a ecranului, când mașina virează spre dreapta, punctele se mișcă spre stânga display-ului, iar atunci când vehiculul accelerează sau frânează, punctele se mișcă în plan vertical, sugerând schimbarea de viteză.

Un telefon pentru ceea ce te doare

O curiozitate despre acest subiect este aceea că majoritatea cercetătorilor care studiază răul de mișcare suferă chiar ei de această afecțiune. „Când mă urc pe un vas de croazieră, stau în cușetă practic 72 până la 96 de ore. Nu pot mânca, nu mă pot ridica”, povestește Tom Stoffregen, profesor emerit la Universitatea din Minnesota (SUA), care studiază răul de mișcare din anii '80. Specialiștii nu sunt de acord în privința cauzelor răului de mișcare.

Explicația clasică este „teoria conflictului senzorial”: urechea internă detectează mișcarea, dar celelalte simțuri, precum văzul, percep obiecte fixe, care par să nu se deplaseze deloc. Stoffregen contestă această teorie, susținând că problema ține de mușchi și de alte sisteme ale corpului, care încearcă în permanență să anticipeze direcția următoarei mișcări pentru a controla postura, iar atunci când predicția eșuează, apare senzația de dezorientare. Acest lucru ar putea explica motivul pentru care pasagerii suferă, dar șoferii, de regulă, nu, deoarece ei controlează mașina.

Ce spun semnalele vizuale despre poziția corpului în spațiu

Indiferent de cauză, această confuzie provoacă stări de greață unor oameni, potrivit lui Kristen Steenerson, profesor la Universitatea Stanford (SUA), specializată în studiul sistemului vestibular, care controlează echilibrul. „Această discrepanță este cea care îi face pe oameni să se simtă amețiți sau dezorientați. Și, probabil, printr-o coincidență evolutivă interesantă, declanșează multă greață”, explică Steenerson, citată de bbc.com. Potrivit acesteia, este posibil ca specia umană să fi evoluat astfel încât, atunci când se simte dezorientată, presupune că a ingerat ceva toxic, iar organismul consideră că e momentul potrivit pentru a vomita.

Dacă i se oferă corpului semnale clare despre modul în care se deplasează în spațiu, răul de mișcare poate fi atenuat. Punctele de pe ecranul iPhone-ului par să urmeze exact această logică. „Îți oferă o idee clară despre modul în care te miști în spațiu. Există studii care au analizat feedback-ul vizual și au constatat că poate fi foarte util”, explică Steenerson. De exemplu, există niște ochelari anti-greață foarte caraghioși, care sunt umpluți cu un lichid ce se mișcă în interior într-un mod similar şi sunt dovezi că funcționează.

Cum se activează „Vehicle Motion Cues”

Funcția pentru rău de mișcare este integrată în secțiunea dedicată accesibilității, nefiind vizibilă din primele ecrane de setări, motiv pentru care mulți utilizatori nici nu știu că ea există. Activarea funcției se face urmând câțiva pași simpli. Mai întâi, se deschide aplicația Setări (Settings) de pe iPhone. Din meniul principal, se selectează opțiunea Accesibilitate (Accessibility), iar din lista de subcategorii se va accesa Mișcare/Motion. Aici apare opțiunea Repere de mișcare în vehicul/Vehicle Motion Cues, care poate fi setată pe una dintre variantele disponibile: pornit permanent, oprit sau automat, aceasta din urmă fiind cea mai practică pentru majoritatea utilizatorilor.

Atunci când este selectată opțiunea automată, iPhone-ul folosește senzorii proprii pentru a detecta momentul în care utilizatorul se află într-un vehicul aflat în mișcare și activează punctele animate pe ecran, fără nici o intervenție suplimentară. Odată ce vehiculul oprește sau când senzorii nu mai detectează o deplasare specifică unui autoturism, punctele dispar automat de pe ecran.

Pentru un acces și mai rapid, funcția poate fi adăugată și în Control Center, meniul rapid la care se ajunge printr-o glisare din colțul ecranului. Astfel, indiciile de mișcare pot fi activate sau dezactivate instantaneu, fără a mai fi nevoie de navigarea prin meniul de setări de fiecare dată. Apple recomandă activarea funcției mai ales pentru pasagerii care stau orientați cu fața înainte în autovehicul, poziție în care indiciile vizuale corespund cel mai fidel cu direcția reală de mișcare.

Există aplicații Android care replică această funcție, iar zvonurile spun că o funcție similară ar urma să ajungă și pe telefoanele Pixel

Cum poate fi personalizată funcția

Apple oferă și câteva posibilități de personalizare a funcției, ținând cont de faptul că preferințele vizuale diferă de la un utilizator la altul. Astfel, din secțiunea Personalizare aspect/Customize Appearance, aflată în meniul dedicat funcției, se pot ajusta mai multe elemente. Utilizatorul poate alege între un model de mișcare Normal, cu un tipar stabil și previzibil, și unul Dinamic, considerat mai expresiv din punct de vedere vizual.

De asemenea, se poate modifica și culoarea punctelor afișate pe ecran, sistemul ajustând automat saturația acesteia astfel încât contrastul cu fundalul aplicației deschisă să rămână optim, indiferent de conținutul vizualizat în acel moment, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul oficial Apple. Dimensiunea punctelor poate fi și ea personalizată, de la variante discrete, până la puncte mari, în timp ce numărul punctelor poate fi mărit.

Ce spune Apple despre aplicație

Apple face o precizare de siguranță și una tehnică importante. Gigantul american subliniază faptul că funcția „Vehicle Motion Cues” este gândită pentru pasageri și nu pentru cei aflați la volan. Ideea este că șoferul nu ar trebui să se uite în telefonul mobil, nici măcar la aceste puncte menite să reducă răul de mișcare, în timp ce conduce sau când se află într-o situație care cere atenție sporită, cum ar fi, de exemplu, în condiții de trafic aglomerat ori drum virajat. Cu alte cuvinte, funcția nu este o scuză pentru a te uita pe telefon în timp ce conduci un vehicul, ci este utilă doar pentru cel care stă pe scaunul din dreapta ori pe unul dintre locurile din spate.

În același timp, compania explică o condiție practică de funcționare. Astfel, pentru ca algoritmul să interpreteze în mod corect mișcarea, folosind accelerometrul și senzorii dispozitivului, este nevoie ca acesta și, implicit, persoana care îl folosește, să fie orientat cu fața în direcția de deplasare a automobilului. Asta pentru că, în cazul în care stai întors într-o parte sau cu spatele la sensul de deplasare al mașinii, sincronizarea dintre punctele de pe ecran și mișcarea reală a vehiculului poate fi mai puțin exactă, iar efectul de atenuare a răului de mișcare poate fi diminuat.

Apple se protejează de eventuale utilizări greșite sau periculoase ale acestei funcții, recomandând utilizatorilor să consulte pagina oficială Apple dedicată informațiilor pentru siguranța în utilizarea iPhone-ului.