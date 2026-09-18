Un mecanic auto explică de ce e mai bine să te ferești de mașinile vechi de lux: „Nu cumpăra porcăriile astea”

Mașini premium vechi se vând astăzi la o fracțiune din prețul pe care îl aveau când erau noi, însă întreținerea și reparațiile rămân la fel de scumpe. Un mecanic spaniol avertizează că unele modele pot deveni o povară financiară și îi îndeamnă pe cumpărători să se informeze înainte de a le achiziționa.

„Ascultați-mă, nu cumpărați porcăriile astea!”

Piața mașinilor second-hand este plină de modele premium lansate în urmă cu două sau trei decenii, care astăzi se vând cu doar 5-10% din prețul pe care îl aveau când erau noi. Deși oferta poate părea tentantă, problema nu este achiziția, ci costurile de întreținere și reparații.

Despre acest subiect a vorbit mecanicul spaniol Miquel Turbo într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube, unde a transmis un avertisment categoric pentru cei tentați să cumpere astfel de automobile.

El face referire în mod direct la un Mercedes-Benz ML 420 CDI echipat cu motor diesel V8, însă spune că avertismentul său este valabil, în general, pentru multe mașini premium vechi.

„Vă rog, ascultați-mă, nu cumpărați mizeria asta”, spune mecanicul în videoclip. El explică faptul că, deși un astfel de autoturism poate costa astăzi cât o mașină de oraș, costurile reale de întreținere și reparație au rămas cele ale unui model de lux.

Preț mic la cumpărare, întreținere la nivelul unei mașini de lux

Mecanicul oferă exemplul unui Volkswagen Touareg V10 TDI cumpărat la mâna a doua sau chiar a cincea pentru aproximativ 8.000 de euro. Potrivit lui Turbo, întreținerea acestui SUV rămâne la fel de costisitoare ca în urmă cu 25 de ani, când modelul costa aproximativ 80.000 de euro în reprezentanță.

Explicația este simplă: este un autoturism mult mai complex decât un model de clasă mică, având un motor V10, suspensie pneumatică, cutie de viteze automată și numeroase componente costisitoare.

Chiar și înlocuirea amortizoarelor hayonului poate costa mai mult decât la un Opel Corsa.

În același timp, autorul materialului subliniază că nu toate mașinile premium vechi sunt o alegere proastă. Modelele fabricate la începutul anilor 2000 oferă încă un nivel ridicat de confort, siguranță și tehnologie, fiind suficient de moderne pentru utilizarea de zi cu zi.

Alegerea modelului face diferența

Autorul atrage atenția că este esențială documentarea înainte de cumpărare, deoarece există modele cu probleme cunoscute și altele considerate foarte fiabile.

Printre exemplele oferite se numără Volkswagen Touareg V10 TDI, despre care spune că este, în general, un model de evitat. În schimb, Volkswagen Touareg V6 TDI din aceeași generație este considerat mult mai puțin problematic, la fel ca versiunea V6 pe benzină, chiar dacă aceasta are un consum mai ridicat.

Totuși, chiar și în cazul variantelor mai fiabile, costurile de întreținere rămân mai mari decât la o mașină de clasă mică. Un simplu schimb de ulei necesită o cantitate mai mare de ulei, iar anvelopele și reparațiile sunt mai scumpe.

Publicația motorpasion.com oferă și exemple de autoturisme premium apreciate pentru fiabilitate. Printre acestea se numără BMW 330 din generația E46, atât în versiunea diesel, cât și pe benzină. Motoarele cu șase cilindri în linie produse de BMW la începutul anilor 2000 sunt considerate foarte rezistente, iar modelul 330d este lăudat pentru performanțe și consum redus, în timp ce 330i este apreciat pentru sunetul și rafinamentul motorului.

Un alt exemplu este Mercedes-Benz ML 270 CDI din aceeași generație cu ML 420 CDI, despre care autorul spune că este mult mai fiabil. De asemenea, Lexus GS 450h din a treia generație, produs între 2005 și 2011, este prezentat ca un model apreciat pentru rafinament, performanțele sistemului hibrid, consum și fiabilitate, având și eticheta ECO în Spania.