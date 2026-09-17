Mitul cancerului „blând” care îți poate afecta oasele. De ce este vital să îți verifici tiroida la timp

În România, numărul cazurilor noi de cancer raportate a crescut cu aproape 60% în ultimii ani, ajungând la peste 83.500 de pacienți diagnosticați în 2024, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) puse la dispoziția redacției Libertatea. Creșterea vine pe fondul recuperării diagnosticelor amânate în pandemie și al îmbunătățirii raportărilor. Datele oficiale arată că populația vârstnică (peste 65 ani) continuă să înregistreze cel mai mare număr de cazuri noi de cancere raportate anual, cu peste 45.500 de diagnostice doar în 2024. În acest context, medicii atrag atenția că cele mai frecvente tumori endocrine rămân adesea ascunse din cauza lipsei screeningului. Libertatea a stat de vorbă cu dr. Alexandra Voinea, medic specialist endocrinolog Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon” din București și cercetător științific despre investigațiile care pot salva viața.

O pacientă cu metastaze la coloană a aflat că are cancer de tiroidă

Absența simptomelor nu înseamnă absența bolii, a atras atenția dr. Alexandra Voinea, la conferința Asociației de Endocrinologie Clinică de la Craiova, unde a prezentat un caz dramatic care dărâmă mitul conform căruia cancerul tiroidian evoluează întotdeauna lent și fără riscuri majore.

O pacientă de 72 de ani, cunoscută de 40 de ani cu o posibilă gușă polinodulară neevaluată la timp, a fost tratată pentru un cancer de sân, dar ulterior investigațiile imagistice au descoperit o leziune suspectă la o vertebră.

„S-a efectuat tratament chirurgical, iar post operator, medicii anatomopatologi au pus diagnostic histopatologic și imunohistochimic de metastază osoasă cu origine tiroidiană, origine de cancer tiroidian folicular. Bineînțeles că pe parcursul celor 3 ani în care a fost reevaluată periodic, post operație pentru neoplasmul mamar, a fost recomandată și ecografia tiroidiană efectuată de medicul endocrinolog, însă pacienta a temporizat acest lucru”, a afirmat dr. Alexandra Voinea.

Medicul explică faptul că întârzierea controalelor a dus la o depistare într-un stadiu avansat, când boala se extinsese deja:„Morala acestei povești este că e important să mergem la medicul endocrinolog, să efectuăm, în primul rând, screening-ul tiroidian la timp, mai ales dacă știm că suntem în zone cu carență de iod... Un consult făcut la timp poate să modifice, cu siguranță, managementul de diagnostic și de tratament. Pentru că putem să intervenim la timp, putem să recomandăm la timp, în cazul de față, în urma unei ecografii tiroidiene efectuate la timp, o puncție aspirativă cu ac fin. Cu siguranță, n-ar fi fost această ordine cu apariția metastazei osoase”, a mărturisit dr. Alexandra Voinea.

România, o zonă vulnerabilă la afecțiuni tiroidiene

Conform datelor furnizate de INSP pentru publicația Libertatea, creșterea numărului cazurilor noi de cancer raportate între 2020 și 2024 este substanțială: de la 52.350 la 83.582 de cazuri. La grupa de vârstă de peste 65 de ani, numărul cazurilor noi a crescut de la 38.682 în 2023 la 45.514 în 2024, o creștere a incidenței de la 1.021,21 la 1.184,93 la 100.000 de locuitori, această categorie rămânând cea mai afectată din punct de vedere al numărului total de îmbolnăviri. În acest context național, România rămâne o țară vulnerabilă la afecțiuni tiroidiene din cauze geografice și de mediu.

„România oricum este o zonă cu carență de iod dovedită în literatură și potrivit statisticilor. În ceea ce privește cancerul tiroidian, în general, este, în primul rând, cea mai frecventă tumoră endocrină. În peste 90% dintre situații, vorbim de cancere tiroidiene care au un prognostic relativ bun, post-tratament chirurgical, post-terapie cu radioiod. Dar vorbim în anumite situații și de subgrupuri, aproximativ 5-15% dintre cazuri de cancere mai agresive, care pot să nu mai răspundă la tratamentele recomandate”, a spus dr. Alexandra Voinea.

Dr. Alexandra Voinea despre screeningul în cancer tiroidian

Medicul subliniază că analizele de sânge uzuale pot fi înșelătoare, motiv pentru care ecografia este obligatorie.

„De foarte multe ori vin pacienți care au funcție tiroidiană prin analizele medicale normale, dar ecografic constatăm că apar disfuncții, modificări tiroidiene, în cazul de față noduli tiroidieni, chiar dacă funcția tiroidiană este normală.”

Dr. Alexandra Voinea, endocrinolog explică cum se face corect screeningul tiroidian

În timp ce INSP recomandă întărirea prevenției și a programelor organizate de screening pentru principalele afecțiuni oncologice, controlul tiroidian depinde de inițiativa individuală și de prezentarea la medicul specialist. Consultația și investigațiile pot fi accesate și gratuit în sistemul public, cu un bilet de trimitere.

„Pentru a evalua funcția tiroidiană, noi medicii endocrinologi recomandăm dozarea analizelor specifice, TSH și hormoni tiroidieni. Și de la caz la caz recomandăm și anticorpi specifici... Importantă este și efectuarea ecografiei tiroidiene pentru că noi nu putem să punem un diagnostic fără ecografie tiroidiană”, a subliniat dr. Alexandra Voinea.

„Ideal, screening-ul presupune consult endocrinologic alături de recomandarea unor analize de către medicul endocrinolog și, dacă este nevoie, și ecografia tiroidiană, tocmai pentru a completa diagnosticul”, a afirmat dr. Voinea.

Majoritatea medicilor endocrinologi fac ecografie tiroidiană. În cazul identificării unor noduli tiroidieni, dacă sunt de operat, există soluții inovatoare. Revoluția fără bisturiu: Dr. Ionuț Sandu explică cum pot fi tratați nodulii tiroidieni printr-o simplă înțepătură de ac. Metoda, numită ablația nodulilor tiroidieni se efectuează și la Spitalul Universitar de Urgență București, unde s-au făcut peste 20 de proceduri efectuate, potrivit declarației prof.dr. Diana Păun.