Mihai Gâdea a avut ocazia să realizeze un interviu cu Oprah Winfrey, la București. Revederea dintre cei doi a avut loc într-un cadru restrâns, iar prezentatorul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN a împărtășit cu publicul trăirile și emoțiile din spatele acestui dialog de colecție.

Vedeta americană a venit la București pentru evenimentul desfășurat pe 16 și 17 septembrie și a vorbit în fața miilor de participanți despre succes, autenticitate, eșec și leadership.

Mihai Gâdea: „Avem doi prieteni în comun"

Mihai Gâdea a făcut dezvăluiri emoționante după revederea cu Oprah Winfrey la București.

„Într-un fel ciudat și frumos, povestea noastră a început cu descoperirea că avem doi prieteni în comun. Apoi am început să vorbim. Cu adevărat să vorbim. Și, pe măsură ce conversația cobora spre lucrurile care contează, descopeream alte și alte lucruri care ne apropiau. O cunoscusem pe Oprah cu mai bine de un an în urmă, în Statele Unite. Dar reîntâlnirea aceasta a avut ceva cu totul special. Căldura cu care m-a primit, bucuria, tandrețea, felul în care a fost prezentă în fiecare secundă a conversației noastre, toate au făcut ca, foarte repede, să uit că fac un interviu”, a mărturisit prezentatorul TV.

Cunoscutul jurnalist a descris stilul unic al lui Oprah Winfrey, remarcând naturalețea și deschiderea cu care vedeta americană s-a implicat în discuția purtată la București.

„Și poate că tocmai aici stă unul dintre marile ei daruri. Oprah nu doar răspunde la întrebări. Se dăruiește conversației. Ascultă. Simte. Râde. Se emoționează. Îți vorbește despre lucrurile fragile cu o sinceritate dezarmantă și, în clipa următoare, vine spre tine cu energia unei cascade – tumultuoasă, vie, generoasă”, a adăugat realizatorul Antena 3 CNN.

Mihai Gâdea: „Așa a fost pentru mine această reîntâlnire cu Oprah"

La finalul acestei întâlniri memorabile, Mihai Gâdea și-a exprimat recunoștința pentru șansa de a o descoperi pe faimoasa Oprah Winfrey dincolo de imaginea ei publică.